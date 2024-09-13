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مجازر جديدة بغزة تخلف 40 شهيدا والاحتلال يواصل اقتحاماته لمناطق بالضفة

9/13/2024 3:10:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - فيما قصفت دبابات جيش الاحتلال أمس عدة مناطق في قطاع غزة، أبرزها خيم النازحين في منطقة المواصي ورفح، أوقع 40 شهيدا منذ أول من أمس بينهم أطفال، وواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمناطق مختلفة في الضفة.
ونعت كتائب القسام 5 من عناصرها استشهدوا في غارة صهيونية أثناء إعدادهم كمائن وعبوات لقوات الاحتلال في طوباس، مؤكدة في بيان النعي البقاء على درب الجهاد حتى التحرير.
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من "مغبة إقدام حكومة الاحتلال والمستوطنين على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى المبارك"، داعية إلى "شد الرحال" إليه و"تكثيف الرباط في باحاته والتصدي للمخططات الصهيونية ضده".
وقالت في بيان أمس "إن حملات التحريض التي تنظمها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم الصهيونية ضد المسجد الأقصى تحت حماية وإشراف حكومة المتطرفين الصهاينة هي خطوة تصعيدية خطيرة".
ونبه بيان حماس إلى أن الحملة "تأتي ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتهويد الأقصى، وطمس معالمه وبسط هيمنة المستوطنين الفاشيين عليه".
ويأتي بيان حماس تعقيبا على نشر منظمة "نشطاء جبل الهيكل" المتطرفة، تسجيلا مصورا يظهر احتراق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة مرفقا بتعليق "قريبا في هذه الأيام".
وفي غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف دبابات لمنزل في منطقة المواصي على ساحل البحر المتوسط غربي رفح.
وقال الدفاع المدني في غزة عبر تطبيق تليغرام إن هناك طفلين بين الشهداء الخمسة، مشيرا إلى وجود مصابين.
كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال نحو خيام النازحين في مواصي رفح.
وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على منطقة الشاكوش ومحيطها بشمال غربي رفح وإطلاق نار كثيف من قبل المروحيات الإسرائيلية وسط المدينة.
وخلال ساعات يوم أمس استمرت غارات الاحتلال يرافقها قصف مدفعي على أنحاء أخرى في قطاع غزة.
وبالتزامن، نسفت قوات الاحتلال فجر أمس مباني سكنية قرب محور نتساريم الذي يفصل وسط وجنوب القطاع عن شماله، تزامنا مع تعرض مخيم جباليا للقصف مجددا ما أسفر عن شهداء ومصابين.
وشهدت المناطق الشمالية بقطاع غزة تصاعدا للقصف بعد أن هدد جيش الاحتلال قبل أيام بتنفيذ عملية عسكرية جديدة بذريعة الرد على إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من هناك.
وتجاوزت حصيلة العدون على غزة 41 ألف شهيد و95 ألف جريح، بينما تشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة.
وكان نتنياهو وقادته العسكريون ادّعوا مرارا أنهم دمروا معظم الكتائب العسكرية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وهو ادعاء دحضته عمليات المقاومة في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في وسط القطاع وجنوبه.
من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها استهدفت أول من أمس دبابة للاحتلال في منطقة التوغل قرب دوار العودة وسط مدينة رفح.
وبثت السرايا صورا قالت إنها لقصف مقاتليها موقع "أبو مطيبق" العسكري بقذائف الهاون شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.
وفي الضفة المحتلة واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدنها وبلداتها أمس بعد يوم استُشهد فيه 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في طولكرم وطوباس، وأُصيب 4 آخرون جنوبي نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كما اقتحمت عزبة الجراد في مدينة طولكرم ودهمت بناية سكنية، واقتحمت أيضا بلدتي عنبتا وبلعا شرقي المدينة، واعتقلت شابين فلسطينيين قبل انسحابها من مدينتي طولكرم ونابلس، كما اقتحمت أيضا بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وبلدة بيت عوا غرب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وكان مستوطنون من مستوطنة إفرات، المقامة على أراضي جنوب شرق بيت لحم، هاجموا بالحجارة منازل فلسطينية في منطقة خلايل اللوز.
من ناحية أخرى، أعلنت كتائب شهداء الأقصى في طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة تنفيذ عملية نوعية قُتل وجُرح فيها جنود بجيش الاحتلال، كما قصف طيران الاحتلال مخيم الفارعة وسط أنباء عن سقوط شهيد جراء القصف.
وقالت كتائب شهداء الأقصى في طوباس إنها أوقعت "قوة صهيونية في كمين محكم بالقرب من ديوان المسلماني من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة، مؤكدة وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
كما سمعت دوي انفجار في مخيم الفارعة جنوب طوباس، أعقبه صوت سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان، وتحدث شهود عيان عن استشهاد فلسطيني بقصف استهدف سيارة بالمخيم ونقل عدد من المصابين للمستشفى.
وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد نعت 3 من مقاتليها استشهدوا في غارة للاحتلال أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها.
وقالت سرايا القدس إن مقاتليها في كتيبة طوباس يواصلون التصدي لقوات الاحتلال وآلياته في محاور القتال المختلفة، وأعلنت تفجير عبوة معدة مسبقا في مركبة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة.
من جهتها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف بمسيّرة إسرائيلية على مركبة قرب المدينة.
وقد انسحبت قوات الاحتلال من مخيم نور شمس في طولكرم بعد اقتحام استمر لساعات، وخلف اقتحام الاحتلال للمخيم دمارا واسعا في البنى التحتية والمحال التجارية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم، ونفذت عملية عسكرية واسعة النطاق استمرت 3 أيام، وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال حملتها العسكرية على محافظة طوباس، حيث استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، وهُدمت منازل وسط تحقيقات ميدانية مع الأهالي.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه نقلت إلى المستشفى 4 إصابات أول من أمس في منطقة الظاهرية في الخليل، اثنتين بالرصاص الحي، واثنتين بشظايا الرصاص.
وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم الظاهرية بعدد من الآليات العسكرية، ونشر جنوده في أحياء البلدة، لتدور مواجهات مع الشبان الفلسطينيين هناك.
وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى أكثر من 700، إضافة إلى نحو 5700 مصاب، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(وكالات)

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