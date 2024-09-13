موسكو تسحب اعتماد 6 ديبلوماسيين بريطانيين بشبهة التجسس ولندن القرار لا أساس له على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
رفضت الحكومة البريطانية الجمعة اتهامات روسية بالتجسس ضد ستة من ديبلوماسييها في موسكو معتبرة أنه «لا أساس على الإطلاق» لذلك.
وقالت وزارة الخارجية في لندن إن سحب اعتمادات الديبلوماسيين كان ردا بعد تحرك الغرب ضد «أنشطة تديرها الدولة الروسية في أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة» مضيفة في بيان «نحن لا نتردد في حماية مصالحنا القومية».
وغادر الديبلوماسيون الستة روسيا وتم استبدالهم.
جاء ذلك بعد أن أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الجمعة سحب اعتماد ستة ديبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو بشبهة التجسس و«تهديد أمن روسيا».
وقال جهاز الأمن الفيدرالي (اف اس بي) في بيان صحافي «كإجراء انتقامي على الأعمال غير الودية الكثيرة التي قامت بها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية.. اعتماد ستة موظفين في القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو».
واتهم الجهاز الديبلوماسيين بارتكاب «أنشطة تخريبية (وجمع معلومات) استخباراتية» وقال إن لديه أدلة «موثقة» تؤكد قيام لندن بـ«تنسيق تصعيد في الوضع السياسي والعسكري الدولي».
وأضاف أن قسم «شرق أوروبا ووسط آسيا» بوزارة الخارجية البريطانية ينسق تحركات تهدف إلى إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن وزارتها تؤيد تماما جهاز الأمن الفيدرالي في «تقييمه لأنشطة هؤلاء الديبلوماسيين البريطانيين المزعومين».
وأضافت أن «السفارة البريطانية انتهكت إلى حد كبير الحدود التي وضعتها اتفاقية فيينا». وعرضت قناة روسيا-24 التلفزيونية العامة صورا للديبلوماسيين الستة وحددت هوياتهم. وبثت مقاطع قالت إنها لمغادرتهم البلاد.
وقالت إن سحب اعتماد أي ديبلوماسي أجنبي يؤدي تلقائيا إلى الطرد.
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