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موسكو تسحب اعتماد 6 ديبلوماسيين بريطانيين بشبهة التجسس ولندن القرار لا أساس له على الإطلاق

9/13/2024 3:08:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفضت الحكومة البريطانية الجمعة اتهامات روسية بالتجسس ضد ستة من ديبلوماسييها في موسكو معتبرة أنه «لا أساس على الإطلاق» لذلك.
وقالت وزارة الخارجية في لندن إن سحب اعتمادات الديبلوماسيين كان ردا بعد تحرك الغرب ضد «أنشطة تديرها الدولة الروسية في أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة» مضيفة في بيان «نحن لا نتردد في حماية مصالحنا القومية».
وغادر الديبلوماسيون الستة روسيا وتم استبدالهم.
جاء ذلك بعد أن أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الجمعة سحب اعتماد ستة ديبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو بشبهة التجسس و«تهديد أمن روسيا».
وقال جهاز الأمن الفيدرالي (اف اس بي) في بيان صحافي «كإجراء انتقامي على الأعمال غير الودية الكثيرة التي قامت بها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية.. اعتماد ستة موظفين في القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو».
واتهم الجهاز الديبلوماسيين بارتكاب «أنشطة تخريبية (وجمع معلومات) استخباراتية» وقال إن لديه أدلة «موثقة» تؤكد قيام لندن بـ«تنسيق تصعيد في الوضع السياسي والعسكري الدولي».
وأضاف أن قسم «شرق أوروبا ووسط آسيا» بوزارة الخارجية البريطانية ينسق تحركات تهدف إلى إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن وزارتها تؤيد تماما جهاز الأمن الفيدرالي في «تقييمه لأنشطة هؤلاء الديبلوماسيين البريطانيين المزعومين».
وأضافت أن «السفارة البريطانية انتهكت إلى حد كبير الحدود التي وضعتها اتفاقية فيينا». وعرضت قناة روسيا-24 التلفزيونية العامة صورا للديبلوماسيين الستة وحددت هوياتهم. وبثت مقاطع قالت إنها لمغادرتهم البلاد.
وقالت إن سحب اعتماد أي ديبلوماسي أجنبي يؤدي تلقائيا إلى الطرد.

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