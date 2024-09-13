Saturday, 14 September 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخزائن المبتكرة تقيم إفطاراً حصرياً لمصممي الديكور الداخلي

9/13/2024 3:04:58 PM
(MENAFN- AETOSWire) أقامت " الخزائن المبتكرة "، الشركة الرائدة في مجال حلول التخزين المنزلية المصممة حسب الطلب في الشرق الأوسط، فعالية حصرية في 7 سبتمبر 2024، مخصصة لمصممي الديكور الداخلي. ويهدف هذا الحدث إلى توفير فهم شامل لكيفية حلول" الخزائن المبتكرة في تحويل المساحات السكنية والتجارية من خلال التصاميم المبتكرة والوظائف العملية.

وقد جمعت هذه الفعالية، التي أقيمت في صالة عرض الشركة في دبي في شارع 51 جميرا، كبار مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمتخصصين في هذا المجال. وقد استمتع الحضور بعروض مفيدة وجلسات تفاعلية سلطت الضوء على حرفية منتجات " الخزائن المبتكرة " وتنوعها.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم كردي، مدير المبيعات في شركة " الخزائن المبتكرة ": "أردنا تقديم تجربة تعكس التزامنا الوثيق بالابتكار والتميز في قطاع حلول التخزين المنزلي". وأضاف: "لا يقتصر هذا الحدث على عرض منتجاتنا فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز علاقاتنا وتبادل أفكارنا مع المواهب التي تصنع الديكورات الداخلية للمنازل والشركات في المنطقة برمتها".

وشهدت الفعالية عروضاً مميزة كان أهمها عرضًا تفصيليًا حول كيفية اندماج حلول " الخزائن المبتكرة " المصممة حسب الطلب بسلاسة في أي رؤية تصميمية، مما يعزز الجماليات والوظائف في آن واحد. تبع ذلك جلسة نقاش حول الفرص المتاحة للتعاون مع " الخزائن المبتكرة " والفوائد الناتجة عنه. كما أتاحت جلسة الأسئلة والأجوبة التفاعلية للحضور فرصة للتواصل المباشر مع فريق " الخزائن المبتكرة "، حيث تم التطرق إلى استفسارات محددة ومناقشة سبل التعاون المستقبلي.

لمحة عن " الخزائن المبتكرة ":

تعد شركة " الخزائن المبتكرة " شركة رائدة في مجال حلول التخزين المنزلية المخصصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ولديها مواقع مختلفة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية، وهي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك خزائن الملابس ومساحات الترفيه، وغرف الغسيل ،وغرف المكياج وغيرها. تجمع " الخزائن المبتكرة " بين الميزة والجاذبية الجمالية، وتوفر تصاميم مبتكرة خصيصاً لتعزيز المساحات. مع التزامها بالجودة ورضا العملاء، تواصل " الخزائن المبتكرة " الابتكار والتوسع، وتحويل المنازل والشركات من خلال اتباع نهج فريد لحلول التخزين.

وسائل التواصل الاجتماعي:

فيسبوك

انستغرام

إكس

يوتيوب

بينتيريست

تيك توك


MENAFN13092024004146001356ID1108671794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث