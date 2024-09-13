الخزائن المبتكرة تقيم إفطاراً حصرياً لمصممي الديكور الداخلي

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- AETOSWire) أقامت " الخزائن المبتكرة "، الشركة الرائدة في مجال حلول التخزين المنزلية المصممة حسب الطلب في الشرق الأوسط، فعالية حصرية في 7 سبتمبر 2024، مخصصة لمصممي الديكور الداخلي. ويهدف هذا الحدث إلى توفير فهم شامل لكيفية حلول" الخزائن المبتكرة في تحويل المساحات السكنية والتجارية من خلال التصاميم المبتكرة والوظائف العملية.
وقد جمعت هذه الفعالية، التي أقيمت في صالة عرض الشركة في دبي في شارع 51 جميرا، كبار مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمتخصصين في هذا المجال. وقد استمتع الحضور بعروض مفيدة وجلسات تفاعلية سلطت الضوء على حرفية منتجات " الخزائن المبتكرة " وتنوعها.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم كردي، مدير المبيعات في شركة " الخزائن المبتكرة ": "أردنا تقديم تجربة تعكس التزامنا الوثيق بالابتكار والتميز في قطاع حلول التخزين المنزلي". وأضاف: "لا يقتصر هذا الحدث على عرض منتجاتنا فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز علاقاتنا وتبادل أفكارنا مع المواهب التي تصنع الديكورات الداخلية للمنازل والشركات في المنطقة برمتها".
وشهدت الفعالية عروضاً مميزة كان أهمها عرضًا تفصيليًا حول كيفية اندماج حلول " الخزائن المبتكرة " المصممة حسب الطلب بسلاسة في أي رؤية تصميمية، مما يعزز الجماليات والوظائف في آن واحد. تبع ذلك جلسة نقاش حول الفرص المتاحة للتعاون مع " الخزائن المبتكرة " والفوائد الناتجة عنه. كما أتاحت جلسة الأسئلة والأجوبة التفاعلية للحضور فرصة للتواصل المباشر مع فريق " الخزائن المبتكرة "، حيث تم التطرق إلى استفسارات محددة ومناقشة سبل التعاون المستقبلي.
لمحة عن " الخزائن المبتكرة ":
تعد شركة " الخزائن المبتكرة " شركة رائدة في مجال حلول التخزين المنزلية المخصصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ولديها مواقع مختلفة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية، وهي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك خزائن الملابس ومساحات الترفيه، وغرف الغسيل ،وغرف المكياج وغيرها. تجمع " الخزائن المبتكرة " بين الميزة والجاذبية الجمالية، وتوفر تصاميم مبتكرة خصيصاً لتعزيز المساحات. مع التزامها بالجودة ورضا العملاء، تواصل " الخزائن المبتكرة " الابتكار والتوسع، وتحويل المنازل والشركات من خلال اتباع نهج فريد لحلول التخزين.
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