الخزائن المبتكرة تقيم إفطاراً حصرياً لمصممي الديكور الداخلي

MENAFN - AETOSWire) أقامت " الخزائن المبتكرة "، الشركة الرائدة في مجال حلول التخزين المنزلية المصممة حسب الطلب في الشرق الأوسط، فعالية حصرية في 7 سبتمبر 2024، مخصصة لمصممي الديكور الداخلي. ويهدف هذا الحدث إلى توفير فهم شامل لكيفية حلول" الخزائن المبتكرة في تحويل المساحات السكنية والتجارية من خلال التصاميم المبتكرة والوظائف العملية.

وقد جمعت هذه الفعالية، التي أقيمت في صالة عرض الشركة في دبي في شارع 51 جميرا، كبار مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمتخصصين في هذا المجال. وقد استمتع الحضور بعروض مفيدة وجلسات تفاعلية سلطت الضوء على حرفية منتجات " الخزائن المبتكرة " وتنوعها.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم كردي، مدير المبيعات في شركة " الخزائن المبتكرة ": "أردنا تقديم تجربة تعكس التزامنا الوثيق بالابتكار والتميز في قطاع حلول التخزين المنزلي". وأضاف: "لا يقتصر هذا الحدث على عرض منتجاتنا فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز علاقاتنا وتبادل أفكارنا مع المواهب التي تصنع الديكورات الداخلية للمنازل والشركات في المنطقة برمتها".

وشهدت الفعالية عروضاً مميزة كان أهمها عرضًا تفصيليًا حول كيفية اندماج حلول " الخزائن المبتكرة " المصممة حسب الطلب بسلاسة في أي رؤية تصميمية، مما يعزز الجماليات والوظائف في آن واحد. تبع ذلك جلسة نقاش حول الفرص المتاحة للتعاون مع " الخزائن المبتكرة " والفوائد الناتجة عنه. كما أتاحت جلسة الأسئلة والأجوبة التفاعلية للحضور فرصة للتواصل المباشر مع فريق " الخزائن المبتكرة "، حيث تم التطرق إلى استفسارات محددة ومناقشة سبل التعاون المستقبلي.

لمحة عن " الخزائن المبتكرة ":

تعد شركة " الخزائن المبتكرة " شركة رائدة في مجال حلول التخزين المنزلية المخصصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ولديها مواقع مختلفة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية، وهي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك خزائن الملابس ومساحات الترفيه، وغرف الغسيل ،وغرف المكياج وغيرها. تجمع " الخزائن المبتكرة " بين الميزة والجاذبية الجمالية، وتوفر تصاميم مبتكرة خصيصاً لتعزيز المساحات. مع التزامها بالجودة ورضا العملاء، تواصل " الخزائن المبتكرة " الابتكار والتوسع، وتحويل المنازل والشركات من خلال اتباع نهج فريد لحلول التخزين.

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