كلاوديرا تطلق شبكة اتصال خاصة للتواصل الآمن بدون إنترنت

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة كلاوديرا ، الرائدة في مجال البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن إطلاق "شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص " لتلبية احتياجات الشركات التي تعطي الأولوية لأمن البيانات وخصوصيتها. يوفر هذا الحل المبتكر طبقة إضافية من الحماية للبيانات الحساسة من خلال إنشاء قناة اتصال خاصة وآمنة بين أنظمة الشركات وخدمات كلاوديرا السحابية، مما يمنع أي تسرب للبيانات عبر الإنترنت العام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن أمن البيانات في ظل التحول الرقمي المتسارع، خاصة في القطاعات التي تخضع لتنظيمات صارمة مثل المالية والرعاية الصحية. فمع اعتماد الشركات على خدمات السحابة المتعددة، تزداد الحاجة إلى حلول تضمن سلامة البيانات وحمايتها من التهديدات السيبرانية.

تتيح شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص الربط الآمن والمباشر بين بيئات كلاوديرا وخدمات مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين، وذلك من خلال الاستفادة من حلول الاتصال الخاصة مثل شبكات الاتصال الخاصة بخدمات أمازون و آزور. وبفضل هذه البنية التحتية، يمكن تحقيق نقل بيانات سلس وآمن عبر بيئات سحابية متعددة، مما يساهم في توحيد سياسات الأمن وترشيد عمليات الإدارة. ويتمكن العملاء من توفير الخدمات وتشغيلها بشكل ذاتي وبكفاءة عالية من خلال واجهة سطر الأوامر الخاصة بـ كلاوديرا.

وتعليقاً على إطلاق المنتج الجديد من كلاوديرا قال ديبتو تشاكرافاتري الرئيس التنفيذي للمنتجات في كلاوديرا: "تُعتبر شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص حلاً تقنياً متخصصاً، صممته و تديره شركة كلاوديرا خصيصاً لتلبية المتطلبات الصارمة للمؤسسات فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمن الاتصالات. من خلال تفويض إدارة هذه الشبكة إلى كلاوديرا، تستطيع المؤسسات تخفيض التكاليف التشغيلية الإجمالية وتحرير مواردها البشرية القيمة، مما يتيح لها التركيز على مبادراتها الاستراتيجية. وبفضل آليات الحفاظ على سلامة البيانات وموثوقيتها المطبقة على مستوى البنية التحتية بأكملها، تساعد كلاوديرا المؤسسات على حماية البيانات الحساسة لعملائها."

وبدوره أكد سانجيف موهان، المحلل المتخصص في مجال التحليلات وتعلم الآلة أنه: " في ظل التحول المتزايد للمؤسسات نحو نشر تطبيقاتها عبر بيئات سحابية متعددة، تسعى هذه المؤسسات جاهدة لتبسيط بنيتها التحتية بشكل كبير. ويتمثل الهدف في الوصول إلى مستوى من البساطة يسمح لها بتحديد نقاط نهاية الشبكة الخاصة فقط بين مستوى التحكم ومستويات البيانات. حيث توفر شبكة الاتصال الخاصة للمؤسسات وسيلة فعالة لحماية بياناتها والاستفادة من مزايا السحابات المتعددة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف الإجمالية للملكية. كما يرسخ هذا الابتكار مكانة كلاوديرا كشركة رائدة في مجال توفير اتصالات آمنة عبر السحابات المتعددة لإدارة البيانات الوصفية."

سيتم عرض شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص في مؤتمر كلاوديرا "إيفولف24" دبي، الذي سيقام في 12 سبتمبر 2024، في متحف المستقبل. حيث ستتاح الفرصة للحضور للاطلاع بشكل مباشر على إمكانيات شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص، بالإضافة إلى التعرف على التجارب العملية للشركات الرائدة في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تعامل شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص مع الطلب المتزايد على الاتصال الآمن والخاص بالبيانات عبر بيئات متعددة السحابة متزايدة التعقيد، يرجى زيارة مدونتنا الأخيرة.

نبذ عن كلاوديرا

نحن، في كلاوديرا، نعتقد أن البيانات يمكنها أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكناً غداً. ونسعى لتحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي مؤسسي موثوق يسهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية وتسريع أداء الشركات. حيث يوفر مخزن البيانات المفتوح التابع لكلاوديرا إدارة آمنة للبيانات وتحليلات البيانات السحابية الأصلية المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع وعلى أي سحابة، عامة كانت أم خاصة. وتعتبر كلاوديرا الشريك المفضل للشركات الكبرى في مختلف القطاعات نظراً لقدرتها على إدارة كمية كبيرة من البيانات تضاهي كبرى الشركات في هذا المجال. حيث عملت كلاوديرا على إبراز أهمية البيانات ومستقبلها وتواصل ريادتها على مستوى العالم للوصول نظام بيئي نابض بالحياة مدعوم بالابتكار الدؤوب لمجتمع المصادر المفتوحة.

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