كلاوديرا تطلق شبكة اتصال خاصة للتواصل الآمن بدون إنترنت

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- AETOSWire) أعلنت شركة كلاوديرا ، الرائدة في مجال البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن إطلاق "شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص " لتلبية احتياجات الشركات التي تعطي الأولوية لأمن البيانات وخصوصيتها. يوفر هذا الحل المبتكر طبقة إضافية من الحماية للبيانات الحساسة من خلال إنشاء قناة اتصال خاصة وآمنة بين أنظمة الشركات وخدمات كلاوديرا السحابية، مما يمنع أي تسرب للبيانات عبر الإنترنت العام.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن أمن البيانات في ظل التحول الرقمي المتسارع، خاصة في القطاعات التي تخضع لتنظيمات صارمة مثل المالية والرعاية الصحية. فمع اعتماد الشركات على خدمات السحابة المتعددة، تزداد الحاجة إلى حلول تضمن سلامة البيانات وحمايتها من التهديدات السيبرانية.
تتيح شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص الربط الآمن والمباشر بين بيئات كلاوديرا وخدمات مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين، وذلك من خلال الاستفادة من حلول الاتصال الخاصة مثل شبكات الاتصال الخاصة بخدمات أمازون و آزور. وبفضل هذه البنية التحتية، يمكن تحقيق نقل بيانات سلس وآمن عبر بيئات سحابية متعددة، مما يساهم في توحيد سياسات الأمن وترشيد عمليات الإدارة. ويتمكن العملاء من توفير الخدمات وتشغيلها بشكل ذاتي وبكفاءة عالية من خلال واجهة سطر الأوامر الخاصة بـ كلاوديرا.
وتعليقاً على إطلاق المنتج الجديد من كلاوديرا قال ديبتو تشاكرافاتري الرئيس التنفيذي للمنتجات في كلاوديرا: "تُعتبر شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص حلاً تقنياً متخصصاً، صممته و تديره شركة كلاوديرا خصيصاً لتلبية المتطلبات الصارمة للمؤسسات فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمن الاتصالات. من خلال تفويض إدارة هذه الشبكة إلى كلاوديرا، تستطيع المؤسسات تخفيض التكاليف التشغيلية الإجمالية وتحرير مواردها البشرية القيمة، مما يتيح لها التركيز على مبادراتها الاستراتيجية. وبفضل آليات الحفاظ على سلامة البيانات وموثوقيتها المطبقة على مستوى البنية التحتية بأكملها، تساعد كلاوديرا المؤسسات على حماية البيانات الحساسة لعملائها."
وبدوره أكد سانجيف موهان، المحلل المتخصص في مجال التحليلات وتعلم الآلة أنه: " في ظل التحول المتزايد للمؤسسات نحو نشر تطبيقاتها عبر بيئات سحابية متعددة، تسعى هذه المؤسسات جاهدة لتبسيط بنيتها التحتية بشكل كبير. ويتمثل الهدف في الوصول إلى مستوى من البساطة يسمح لها بتحديد نقاط نهاية الشبكة الخاصة فقط بين مستوى التحكم ومستويات البيانات. حيث توفر شبكة الاتصال الخاصة للمؤسسات وسيلة فعالة لحماية بياناتها والاستفادة من مزايا السحابات المتعددة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف الإجمالية للملكية. كما يرسخ هذا الابتكار مكانة كلاوديرا كشركة رائدة في مجال توفير اتصالات آمنة عبر السحابات المتعددة لإدارة البيانات الوصفية."
سيتم عرض شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص في مؤتمر كلاوديرا "إيفولف24" دبي، الذي سيقام في 12 سبتمبر 2024، في متحف المستقبل. حيث ستتاح الفرصة للحضور للاطلاع بشكل مباشر على إمكانيات شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص، بالإضافة إلى التعرف على التجارب العملية للشركات الرائدة في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تعامل شبكة كلاوديرا للاتصال الخاص مع الطلب المتزايد على الاتصال الآمن والخاص بالبيانات عبر بيئات متعددة السحابة متزايدة التعقيد، يرجى زيارة مدونتنا الأخيرة.
نبذ عن كلاوديرا
نحن، في كلاوديرا، نعتقد أن البيانات يمكنها أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكناً غداً. ونسعى لتحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي مؤسسي موثوق يسهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية وتسريع أداء الشركات. حيث يوفر مخزن البيانات المفتوح التابع لكلاوديرا إدارة آمنة للبيانات وتحليلات البيانات السحابية الأصلية المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع وعلى أي سحابة، عامة كانت أم خاصة. وتعتبر كلاوديرا الشريك المفضل للشركات الكبرى في مختلف القطاعات نظراً لقدرتها على إدارة كمية كبيرة من البيانات تضاهي كبرى الشركات في هذا المجال. حيث عملت كلاوديرا على إبراز أهمية البيانات ومستقبلها وتواصل ريادتها على مستوى العالم للوصول نظام بيئي نابض بالحياة مدعوم بالابتكار الدؤوب لمجتمع المصادر المفتوحة.
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