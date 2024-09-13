تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في الملاكمة والفنون القتالية المختلطة والمصارعة المحترفة

MENAFN - Al Watan) تصدّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمة ESPNكأكثر الشخصيات تأثيراً في فنون القتال المختلطة، والمصارعة الاحترافية.

وتم إعداد هذه التصنيفات بمشاركة أكثر من 30 شخصية بارزة في هذا المجال، شملت لاعبين، ومروجين، ومسؤولين تنفيذيين، ومدراء، وإعلاميين، كما استند التقييم إلى عدة عوامل رئيسية، منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرارات، والوصول إلى التمويل اللازم لدعم الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق، إلى جانب القدرة على تغيير المشهد بمجرد الحضور.

ومنذ بروزه على الساحة الرياضية العالمية في عام 2023، نجح آل الشيخ في حشد تأثير كبير في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة والمصارعة الاحترافية.

حيث تميز تأثيره بشكل خاص في عالم الملاكمة، من خلال تمكنه من إعادة تنشيط فئة الوزن الثقيل من خلال توفير الدعم المالي والترويج اللازمين لتنظيم أبرز الأحداث في هذه الفئة المرموقة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويبرز تأثير آل الشيخ أيضاً في رعايته الكبيرة لحدثUFC الذي سيُقام في "ذا سفير" لاس فيغاس يوم غدٍ (السبت)، إلى جانب تنظيمه لأول حدث لـ UFC في السعودية خلال الصيف الماضي، مع خطط لإقامة حدث آخر العام المقبل. كما لعب آل الشيخ دوراً محورياً في جذب WWE لاستضافة عدة فعاليات كبرى في السعودية بشكل سنوي، وذلك ضمن اتفاقية تمتد لعشر سنوات، تم توقيعها في عام 2018.