تركي آل الشيخ يتصدر قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في الملاكمة والفنون القتالية المختلطة والمصارعة المحترفة

(MENAFN
- Al Watan)
تصدّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمة ESPNكأكثر الشخصيات تأثيراً في فنون القتال المختلطة، والمصارعة الاحترافية.
وتم إعداد هذه التصنيفات بمشاركة أكثر من 30 شخصية بارزة في هذا المجال، شملت لاعبين، ومروجين، ومسؤولين تنفيذيين، ومدراء، وإعلاميين، كما استند التقييم إلى عدة عوامل رئيسية، منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرارات، والوصول إلى التمويل اللازم لدعم الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق، إلى جانب القدرة على تغيير المشهد الرياضي بمجرد الحضور.
ومنذ بروزه على الساحة الرياضية العالمية في عام 2023، نجح آل الشيخ في حشد تأثير كبير في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة والمصارعة الاحترافية.
حيث تميز تأثيره بشكل خاص في عالم الملاكمة، من خلال تمكنه من إعادة تنشيط فئة الوزن الثقيل من خلال توفير الدعم المالي والترويج اللازمين لتنظيم أبرز الأحداث في هذه الفئة المرموقة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويبرز تأثير آل الشيخ أيضاً في رعايته الكبيرة لحدثUFC الذي سيُقام في "ذا سفير" لاس فيغاس يوم غدٍ (السبت)، إلى جانب تنظيمه لأول حدث لـ UFC في السعودية خلال الصيف الماضي، مع خطط لإقامة حدث آخر العام المقبل. كما لعب آل الشيخ دوراً محورياً في جذب WWE لاستضافة عدة فعاليات كبرى في السعودية بشكل سنوي، وذلك ضمن اتفاقية تمتد لعشر سنوات، تم توقيعها في عام 2018.
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