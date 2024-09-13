ميتسوبيشي تشارك إكسون موبيل في أكبر مشروع للهيروجين منخفض الكربون في العالم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة الوساطة اليابانية“ميتسوبيشي” الجمعة، إنها أبرمت اتفاقاً مبدئياً مع“إكسون موبيل” لشراء حصة في منشأة جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون تابعة لها في ولاية تكساس.
وأوضحت“ميتسوبيشي” في بيان أن المنشأة التي تصفها“إكسون موبيل” بالأكبر على مستوى العالم؛ من المتوقع أن تُنتج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً من الهيدروجين النقي بنسبة 98% من غاز ثاني أكسيد الكربون.
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فضلاً عن إنتاج أكثر من مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”، وأضافت“ميتسوبيشي” أن الاتفاق يشمل حصولها على جزء من هذا الإنتاج.
وتابعت بأنه من المتوقع التوصل لاتفاق نهائي بشأن الاستثمار المشترك، الذي لم تُفصح بعد عن حصتها فيه، بحلول العام القادم، وأنه من المتوقع أيضاً بدء الإنتاج في المنشأة عام 2029.
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