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ميتسوبيشي تشارك إكسون موبيل في أكبر مشروع للهيروجين منخفض الكربون في العالم - جريدة البورصة

9/13/2024 2:57:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة الوساطة اليابانية“ميتسوبيشي” الجمعة، إنها أبرمت اتفاقاً مبدئياً مع“إكسون موبيل” لشراء حصة في منشأة جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون تابعة لها في ولاية تكساس.

وأوضحت“ميتسوبيشي” في بيان أن المنشأة التي تصفها“إكسون موبيل” بالأكبر على مستوى العالم؛ من المتوقع أن تُنتج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً من الهيدروجين النقي بنسبة 98% من غاز ثاني أكسيد الكربون.

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فضلاً عن إنتاج أكثر من مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”، وأضافت“ميتسوبيشي” أن الاتفاق يشمل حصولها على جزء من هذا الإنتاج.

وتابعت بأنه من المتوقع التوصل لاتفاق نهائي بشأن الاستثمار المشترك، الذي لم تُفصح بعد عن حصتها فيه، بحلول العام القادم، وأنه من المتوقع أيضاً بدء الإنتاج في المنشأة عام 2029.


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