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التضامن تبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية أوجه التعاون لتمكين المرأة اقتصاديًا - جريدة البورصة

9/13/2024 2:57:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعين اجتماعًا مع شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، بحث تعزيز أوجه التعاون في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المنفذ بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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ويهدف برنامج تمكين المرأة، إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وذلك من خلال ربط المستفيدات من البرنامج مع برامج التمكين الاقتصادي التي تنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات السبع التي ينفذ بها البرنامج وهي” القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا”، حيث يتم العمل على تحسين المرافق في دور الحضانة بالقرب من تجمعات المناطق الصناعية وفق المبادىء التوجيهية الصادرة عن الوزارة.

كما تطرق الاجتماع، إلى بحث جهود التعاون بين الجانبين للحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، وذلك من خلال تنمية القدرات وتوفير الدعم التقني لتعزيز خدمات الاستجابة لمكافحة العنف ضد المرأة ودعم مراكز استضافة المرأة التابعة للوزارة.

وتوجه مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر وفريق عمل البرنامج بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لتضافر الجهود والوصول لنتائج إيجابية، حيث يتطلعون لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

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