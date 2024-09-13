التضامن تبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية أوجه التعاون لتمكين المرأة اقتصاديًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقدت مايا مرسي، وزيرة
التضامن الاجتماعين اجتماعًا مع شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، بحث تعزيز أوجه التعاون في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المنفذ بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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ويهدف برنامج تمكين المرأة، إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وذلك من خلال ربط المستفيدات من البرنامج مع برامج التمكين الاقتصادي التي تنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات السبع التي ينفذ بها البرنامج وهي” القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا”، حيث يتم العمل على تحسين المرافق في دور الحضانة بالقرب من تجمعات المناطق الصناعية وفق المبادىء التوجيهية الصادرة عن الوزارة.
كما تطرق الاجتماع، إلى بحث جهود التعاون بين الجانبين للحد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، وذلك من خلال تنمية القدرات وتوفير الدعم التقني لتعزيز خدمات الاستجابة لمكافحة العنف ضد المرأة ودعم مراكز استضافة المرأة التابعة للوزارة.
وتوجه مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر وفريق عمل البرنامج بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لتضافر الجهود والوصول لنتائج إيجابية، حيث يتطلعون لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
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