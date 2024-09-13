مصر وإسبانيا تبحثان التطورات في غزة وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) التقى بدر عبد العاطى، الخارجية والهجرة،اليوم الجمعة، مع خوسيه مانويل ألبارس وزير خارجية إسبانيا، وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وفى تصريح للسفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في غزة، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

موضوعات“التخطيط”: تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة وزير قطاع الأعمال يتابع تقدم تطبيق برنامج“ERP” في الشركات القابضة “الإسكان” و”التخطيط” يبحثان آليات التمويل لبعض المشروعات القومية

وذكر المتحدث الرسمى، أن الوزير عبد العاطى أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية مع إسبانيا، مثمناً موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة قرارها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معرباً عن تطلع مصر لاعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف السفير خلاف، أن وزير الخارجية أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية، وأكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الإسبانية المُباشرة إلى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر ومنها البنية التحتية، والنقل، والمياه، والطاقة المُتجددة والخضراء، والربط الكهربائي.