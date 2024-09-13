وزير قطاع الأعمال يتابع تقدم تطبيق برنامج ERP في الشركات القابضة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع المدير العام لشركة“SAP مصر والوفد المرافق له، لمتابعة مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات“ERP” في عدد من الشركات القابضة والتابعة.
حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة وتم فيه استعراض الموقف التنفيذي للمشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج.
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يشمل المشروع تطبيق برنامج“ERP” في ست شركات قابضة تابعة للوزارة، بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل في مجالات المشتريات، الإنتاج، الإدارة المالية، المبيعات، الموارد البشرية، والمخازن.
وتعتمد الشركات على تكنولوجيا“SAP”، التي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات.
وأكد الوزير على أهمية تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية من الرؤساء التنفيذيين للشركات لضمان الانتهاء من تطبيق البرنامج والدورات التدريبية اللازمة.
يهدف المشروع إلى تطوير نظم العمل، تحسين كفاءة العمليات، خفض التكاليف، وتسهيل تدفق المعلومات بين الأقسام المختلفة.
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