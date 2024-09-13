التخطيط: تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اجتمعت التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

اللقاء، الذي حضره فريق عمل الوزارة ومسؤولو البرنامج، جاء في إطار المناقشات المستمرة لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ودمج السياسات الاقتصادية المستندة إلى الأدلة مع خطط التنمية القطرية وشركاء التنمية الدوليين.

موضوعاتقطاع الأعمال يتابع تقدم تطبيق برنامج“ERP” في الشركات القابضة “الإسكان” و”التخطيط” يبحثان آليات التمويل لبعض المشروعات القومية وزير الري يوجه بسرعة إجراءات الحفاظ على ترعة الباسوسية

وناقش الطرفان البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري 2023-2027، والتي تشمل دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، الأمن الغذائي، الحماية الاجتماعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التحول الرقمي، والتصدي للتغير المناخي.

كما تم استعراض الجهود المشتركة بشأن تقرير التنمية البشرية 2025 وإطلاق النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات قريبًا.

وتناول الاجتماع سبل دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تنفذ في المحافظات، بهدف إيجاد حلول مستدامة للمشروعات الخضراء وجذب الاستثمارات لها.

كما تم بحث تطورات تقرير التنمية البشرية، والذي يمثل أداة مهمة لتحديد الفجوات التنموية وتحليل السياسات التنموية في مصر.

واستعدادًا لقمة المستقبل 2024 المقرر انعقادها خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التطرق إلى ترتيب الأحداث المشتركة على هامش القمة في نيويورك.

كما تم مناقشة التعاون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والبطالة.

واستعرضت الوزيرة تطورات محفظة التعاون الجارية، التي تشمل 45 مشروعًا في مجالات التحول الرقمي، تعزيز الحوكمة، وتطوير القطاع الصحي.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في إطار“جنوب جنوب” والتعاون الثلاثي لنقل الخبرات التنموية بين الدول النامية، مع تسليط الضوء على إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر كأول كيان من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.