ارتفاع أصول الصناديق المالية الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها الصناديق المالية في الولايات المتحدة لتتجاوز 6.32 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، بزيادة قدرها 23.4 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد.

وأوضحت بيانات معهد شركات الاستثمار“آي سي آي” الخميس، ارتفاع أصول الصناديق المالية للأسبوع السادس على التوالي، وبإجمالي استثمارات 188.4 مليار دولار، منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وارتفعت حيازة الصناديق المالية الحكومية -التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية، مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات- بمقدار 31.75 مليار دولار إلى 5.15 تريليون دولار خلال الأسبوع.

بينما تراجعت أصول صناديق الدرجة الأولى التي تميل للاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، بنحو 6 مليارات دولار إلى 1.05 تريليون دولار خلال نفس الفترة، بضغط من تخارج الاستثمارات المؤسسية.

واستحوذ المستثمرون الأفراد على 2.56 تريليون دولار (+6.2 مليار)، فيما بلغت الاستثمارات المؤسسية 3.76 تريليون دولار (+17.2 مليار).



