ارتفاع أصول الصناديق المالية الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها الصناديق المالية في الولايات المتحدة لتتجاوز 6.32 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، بزيادة قدرها 23.4 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد.
وأوضحت بيانات معهد شركات الاستثمار“آي سي آي” الخميس، ارتفاع أصول الصناديق المالية للأسبوع السادس على التوالي، وبإجمالي استثمارات 188.4 مليار دولار، منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.
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وارتفعت حيازة الصناديق المالية الحكومية -التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية، مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات- بمقدار 31.75 مليار دولار إلى 5.15 تريليون دولار خلال الأسبوع.
بينما تراجعت أصول صناديق الدرجة الأولى التي تميل للاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، بنحو 6 مليارات دولار إلى 1.05 تريليون دولار خلال نفس الفترة، بضغط من تخارج الاستثمارات المؤسسية.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على 2.56 تريليون دولار (+6.2 مليار)، فيما بلغت الاستثمارات المؤسسية 3.76 تريليون دولار (+17.2 مليار).
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