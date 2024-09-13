أوراكل تتوقع تحقيق مبيعات 104 مليارات دولار في 2029 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أوراكل” أن إيراداتها السنوية سترتفع إلى 104 مليارات دولار على الأقل في السنة المالية 2029، في ظل التفاؤل بشأن آفاق نمو أعمال البنية التحتية للحوسبة السحابية.

جاء ذلك في إحاطة سنوية للمحللين الماليين، قدمها“دوج كيرينج” نائب الرئيس التنفيذي الخميس، وذكر خلالها تعديلًا صعوديًا لتوقعات“أوراكل” بشأن مبيعاتها للسنة المالية 2026 إلى 66 مليار دولار من 65 مليار دولار مستهدفة سابقًا.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وأضاف“كيرينج” خلال الحدث، أن معظم عملاء قواعد البيانات لم ينتقلوا بعد إلى الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية، وقالت“أوراكل” إن انتقال عملاء قواعد البيانات إلى البنية التحتية السحابية سيكون ركيزة رئيسية لنمو الإيرادات.

وقفز السهم المدرج في نيويورك (ORCL) بنسبة 6%، بعدما أنهى تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 2.65% عند 161.38 دولار، وهو الإغلاق القياسي الثالث على التوالي، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام عند 53%.



