أوراكل تتوقع تحقيق مبيعات 104 مليارات دولار في 2029 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“أوراكل” أن إيراداتها السنوية سترتفع إلى 104 مليارات دولار على الأقل في السنة المالية 2029، في ظل التفاؤل بشأن آفاق نمو أعمال البنية التحتية للحوسبة السحابية.
جاء ذلك في إحاطة سنوية للمحللين الماليين، قدمها“دوج كيرينج” نائب الرئيس التنفيذي الخميس، وذكر خلالها تعديلًا صعوديًا لتوقعات“أوراكل” بشأن مبيعاتها للسنة المالية 2026 إلى 66 مليار دولار من 65 مليار دولار مستهدفة سابقًا.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام
وأضاف“كيرينج” خلال الحدث، أن معظم عملاء قواعد البيانات لم ينتقلوا بعد إلى الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية، وقالت“أوراكل” إن انتقال عملاء قواعد البيانات إلى البنية التحتية السحابية سيكون ركيزة رئيسية لنمو الإيرادات.
وقفز السهم المدرج في نيويورك (ORCL) بنسبة 6%، بعدما أنهى تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 2.65% عند 161.38 دولار، وهو الإغلاق القياسي الثالث على التوالي، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام عند 53%.
MENAFN13092024000202011048ID1108671724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.