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سهم أدوبي ينخفض 8% رغم تسجيل الشركة نتائج أعمال قوية - جريدة البورصة

9/13/2024 2:57:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سهم“أدوبي” بشكل حاد في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الجمعة، وذلك رغم تسجيل شركة البرمجيات نتائج أعمال فصلية قوية خلال الربع المالي المنتهي في أغسطس.

وهبط السهم بنسبة 8.10% إلى 539.50 دولار، بعدما تراجع إلى ما دون 533 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وعقب إغلاق جلسة الخميس، أعلنت الشركة تسجيل أرباح قدرها 4.65 دولار للسهم، وإيرادات تبلغ 5.4 مليار دولار بزيادة 11% على أساس سنوي، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ربحية سهم تبلغ 4.53 دولار وإيرادات قدرها 5.37 مليار دولار.

وتتوقع“أدوبي” تحقيق إيرادات خلال الربع الذي ينتهي في نوفمبر تتراوح بين 5.50 مليار و5.55 مليار دولار، مع أرباح نقدية تتراوح بين 4.63 و4.68 دولار للسهم، فيما أشارت ​​توقعات المحللين إلى إيرادات تبلغ 5.60 مليار دولار وأرباح قدرها 4.67 دولار للسهم.

وانخفض سهم“أدوبي” بمقدار الثلث في النصف الأول من العام، لكنه عوض خسارته لاحقًا، وعند سعر إغلاق الخميس البالغ 584.55 دولار، كان مرتفعًا بنحو 4% منذ بداية هذا العام، لكنه لا يزال متخلفًا عن مؤشر“إس آند بي 500” الذي ارتفع 17%.


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