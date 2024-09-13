سهم أدوبي ينخفض 8% رغم تسجيل الشركة نتائج أعمال قوية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض سهم“أدوبي” بشكل حاد في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الجمعة، وذلك رغم تسجيل شركة البرمجيات نتائج أعمال فصلية قوية خلال الربع المالي المنتهي في أغسطس.
وهبط السهم بنسبة 8.10% إلى 539.50 دولار، بعدما تراجع إلى ما دون 533 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.
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وعقب إغلاق جلسة الخميس، أعلنت الشركة تسجيل أرباح قدرها 4.65 دولار للسهم، وإيرادات تبلغ 5.4 مليار دولار بزيادة 11% على أساس سنوي، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ربحية سهم تبلغ 4.53 دولار وإيرادات قدرها 5.37 مليار دولار.
وتتوقع“أدوبي” تحقيق إيرادات خلال الربع الذي ينتهي في نوفمبر تتراوح بين 5.50 مليار و5.55 مليار دولار، مع أرباح نقدية تتراوح بين 4.63 و4.68 دولار للسهم، فيما أشارت توقعات المحللين إلى إيرادات تبلغ 5.60 مليار دولار وأرباح قدرها 4.67 دولار للسهم.
وانخفض سهم“أدوبي” بمقدار الثلث في النصف الأول من العام، لكنه عوض خسارته لاحقًا، وعند سعر إغلاق الخميس البالغ 584.55 دولار، كان مرتفعًا بنحو 4% منذ بداية هذا العام، لكنه لا يزال متخلفًا عن مؤشر“إس آند بي 500” الذي ارتفع 17%.
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