أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، لتتجه نحو إغلاق قياسي جديد، حيث تجاوزت مستوى 2600 دولار لأول مرة، بعد تصاعد احتمالات إجراء الاحتياطي الفيدرالي خفض أعمق لأسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1% أو ما يعادل 26.1 دولار إلى 2606.70 دولار للأوقية، بعدما 2611.70 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
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وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامياً بصعوبة تحديد الاحتياطي الفيدرالي لمقدار خفض الفائدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع القادم، وهو ما عزز من توقعات المستثمرين بإجراء خفض كبير.
ونتيجة لذلك، وحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيد ووتش”، صعد احتمال خفض الفيدرالي للفائدة 50 نقطة أساس إلى 43% من 14% فقط قبل يوم واحد، و30% قبل أسبوع.
وفي المقابل، تراجع احتمال الخفض 25 نقطة أساس إلى 57% من 86% يوم أمس، لكن في المجمل يظل احتمال بدء التيسير النقدي في اجتماع 17 و18 سبتمبر مؤكداً بحسب تقديرات المستثمرين.
كما ساعد على انتعاش الذهب اليوم، انخفاض مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.35% إلى 101 نقطة.
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