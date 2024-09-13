أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، لتتجه نحو إغلاق قياسي جديد، حيث تجاوزت مستوى 2600 دولار لأول مرة، بعد تصاعد احتمالات إجراء الاحتياطي الفيدرالي خفض أعمق لأسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1% أو ما يعادل 26.1 دولار إلى 2606.70 دولار للأوقية، بعدما 2611.70 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام سهم“بوينج” ينخفض بعد فشل الاتفاق مع العمال المضربين

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامياً بصعوبة تحديد الاحتياطي الفيدرالي لمقدار خفض الفائدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع القادم، وهو ما عزز من توقعات المستثمرين بإجراء خفض كبير.

ونتيجة لذلك، وحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيد ووتش”، صعد احتمال خفض الفيدرالي للفائدة 50 نقطة أساس إلى 43% من 14% فقط قبل يوم واحد، و30% قبل أسبوع.

وفي المقابل، تراجع احتمال الخفض 25 نقطة أساس إلى 57% من 86% يوم أمس، لكن في المجمل يظل احتمال بدء التيسير النقدي في اجتماع 17 و18 سبتمبر مؤكداً بحسب تقديرات المستثمرين.

كما ساعد على انتعاش الذهب اليوم، انخفاض مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.35% إلى 101 نقطة.



