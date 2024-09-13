Saturday, 14 September 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي - جريدة البورصة

9/13/2024 2:57:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، لتتجه نحو إغلاق قياسي جديد، حيث تجاوزت مستوى 2600 دولار لأول مرة، بعد تصاعد احتمالات إجراء الاحتياطي الفيدرالي خفض أعمق لأسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1% أو ما يعادل 26.1 دولار إلى 2606.70 دولار للأوقية، بعدما 2611.70 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام سهم“بوينج” ينخفض بعد فشل الاتفاق مع العمال المضربين

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامياً بصعوبة تحديد الاحتياطي الفيدرالي لمقدار خفض الفائدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع القادم، وهو ما عزز من توقعات المستثمرين بإجراء خفض كبير.

ونتيجة لذلك، وحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيد ووتش”، صعد احتمال خفض الفيدرالي للفائدة 50 نقطة أساس إلى 43% من 14% فقط قبل يوم واحد، و30% قبل أسبوع.

وفي المقابل، تراجع احتمال الخفض 25 نقطة أساس إلى 57% من 86% يوم أمس، لكن في المجمل يظل احتمال بدء التيسير النقدي في اجتماع 17 و18 سبتمبر مؤكداً بحسب تقديرات المستثمرين.

كما ساعد على انتعاش الذهب اليوم، انخفاض مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.35% إلى 101 نقطة.


MENAFN13092024000202011048ID1108671717

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث