Saturday, 14 September 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

9/13/2024 2:57:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت الأسهم الأوروبية من مكاسبها خلال آخر تداولات الأسبوع، بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا أمس الخميس، مسجلًا بذلك ثاني خفض له بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وعند نهاية تعاملات الجمعة، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% عند 515.9 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية قدرها 1.85%.

موضوعات متعلقة أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام سهم“بوينج” ينخفض بعد فشل الاتفاق مع العمال المضربين

وأضاف“داكس” الألماني نحو 1% أو 181 نقطة ليغلق عند 18699 نقطة، فيما زاد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% عند 8273 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا إلى 7465 نقطة.

ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن“يوروستات”، انخفض الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو، بعد استقراره دون تغيير في يونيو، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بتراجع قدره 0.6%.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، أن معدل التضخم السنوي في فرنسا تباطأ إلى 1.8% في أغسطس، من 2.3% في يوليو، ودون التوقعات بتسجيله 1.9%.


MENAFN13092024000202011048ID1108671716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث