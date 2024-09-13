ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت الأسهم الأوروبية من مكاسبها خلال آخر تداولات الأسبوع، بعدما خفض البنك المركزي
الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا أمس الخميس، مسجلًا بذلك ثاني خفض له بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
وعند نهاية تعاملات الجمعة، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% عند 515.9 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية قدرها 1.85%.
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وأضاف“داكس” الألماني نحو 1% أو 181 نقطة ليغلق عند 18699 نقطة، فيما زاد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% عند 8273 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا إلى 7465 نقطة.
ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن“يوروستات”، انخفض الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو، بعد استقراره دون تغيير في يونيو، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بتراجع قدره 0.6%.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، أن معدل التضخم السنوي في فرنسا تباطأ إلى 1.8% في أغسطس، من 2.3% في يوليو، ودون التوقعات بتسجيله 1.9%.
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