ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت الأسهم الأوروبية من مكاسبها خلال آخر تداولات الأسبوع، بعدما خفض الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا أمس الخميس، مسجلًا بذلك ثاني خفض له بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وعند نهاية تعاملات الجمعة، صعد“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% عند 515.9 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية قدرها 1.85%.

موضوعاتأسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام سهم“بوينج” ينخفض بعد فشل الاتفاق مع العمال المضربين

وأضاف“داكس” الألماني نحو 1% أو 181 نقطة ليغلق عند 18699 نقطة، فيما زاد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% عند 8273 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنفس النسبة تقريبًا إلى 7465 نقطة.

ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن“يوروستات”، انخفض الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو، بعد استقراره دون تغيير في يونيو، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بتراجع قدره 0.6%.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، أن معدل التضخم السنوي في فرنسا تباطأ إلى 1.8% في أغسطس، من 2.3% في يوليو، ودون التوقعات بتسجيله 1.9%.



