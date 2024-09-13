المركزي الروسي يرفع الفائدة 1% إلى 19% ويلمح لزيادتها مجدداً في أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) رفع الروسي الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19% خلافاً لتوقعات تثبيتها، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

وقال البنك في بيان السياسة النقدية إن هناك إمكانية لرفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه القادم في أكتوبر إثر استمرار الارتفاع القوي للمستوى العام للأسعار.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وجاء قرار صناع السياسة النقدية في موسكو اليوم رغم استقرار معدل التضخم السنوي عند 9.1% للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2022، حسب بيانات صدرت عن وزارة الاقتصاد الأربعاء الماضي.

لكن التضخم في روسيا ظل يرتفع منذ سجل 7.8% في أبريل الماضي، حتى بعدما قرر المصرف المركزي في اجتماع يوليو رفع تكاليف لاقتراض 200 نقطة أساس (2%).



