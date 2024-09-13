المركزي الروسي يرفع الفائدة 1% إلى 19% ويلمح لزيادتها مجدداً في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفع البنك المركزي
الروسي الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19% خلافاً لتوقعات تثبيتها، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية إن هناك إمكانية لرفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه القادم في أكتوبر إثر استمرار الارتفاع القوي للمستوى العام للأسعار.
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وجاء قرار صناع السياسة النقدية في موسكو اليوم رغم استقرار معدل التضخم السنوي عند 9.1% للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2022، حسب بيانات صدرت عن وزارة الاقتصاد الأربعاء الماضي.
لكن التضخم في روسيا ظل يرتفع منذ سجل 7.8% في أبريل الماضي، حتى بعدما قرر المصرف المركزي في اجتماع يوليو رفع تكاليف لاقتراض 200 نقطة أساس (2%).
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