الإسكان والتخطيط يبحثان آليات التمويل لبعض المشروعات القومية

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى سيد إسماعيل، نائب وزير
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ونهاد مرسي، وغدير حجازي، وجميل حلمي، مساعدي وزيرة
التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي الاجتماع بهدف بحث أفضل آليات التمويل لبعض المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية مع الاستفادة من التجارب السابقة لتنفيذ المشروعات بالقطاع، وذلك بحضور محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
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وخلال الاجتماع، قام ممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU بعرض ما تم من إنجازه بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة (SRSSP) والقائم على النتائج (P for R)، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وتم تحقيق كافة مستهدفات المرحلة الأولى، مع تحقيق وفر تمويلي يتم به حالياً تنفيذ بعض المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في المحافظات المستهدفة (الدقهلية – الشرقية – البحيرة).
كما تم عرض الوضع الراهن لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأوضح سيد اسماعيل، أهمية الدور الذى ساهم فيه شركاء التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة خاصة في تمويل المعدات الكهروميكانيكية، والإستفادة من الخبرات المختلفة في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات المقررة، مؤكداً أن الدولة ماضية وستستمر في توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية اللازمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأفاد مساعدو وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بأنه جارٍ دراسة كل المقترحات التمويلية المطروحة، وإستحداث آليات جديدة بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الإعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية.
وفي نهاية الإجتماع، أكد سيد إسماعيل، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، وفقاً للتكليفات الصادرة في هذا الشأن بغرض متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد الجيد للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً بالتعاون مع شركاء التنمية.
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