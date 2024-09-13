الإسكان والتخطيط يبحثان آليات التمويل لبعض المشروعات القومية

MENAFN - Al-Borsa News) التقى سيد إسماعيل، نائب الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ونهاد مرسي، وغدير حجازي، وجميل حلمي، مساعدي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.

ويأتي الاجتماع بهدف بحث أفضل آليات التمويل لبعض المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية مع الاستفادة من التجارب السابقة لتنفيذ المشروعات بالقطاع، وذلك بحضور محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

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وخلال الاجتماع، قام ممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU بعرض ما تم من إنجازه بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة (SRSSP) والقائم على النتائج (P for R)، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وتم تحقيق كافة مستهدفات المرحلة الأولى، مع تحقيق وفر تمويلي يتم به حالياً تنفيذ بعض المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في المحافظات المستهدفة (الدقهلية – الشرقية – البحيرة).

كما تم عرض الوضع الراهن لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأوضح سيد اسماعيل، أهمية الدور الذى ساهم فيه شركاء التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة خاصة في تمويل المعدات الكهروميكانيكية، والإستفادة من الخبرات المختلفة في تنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات المقررة، مؤكداً أن الدولة ماضية وستستمر في توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية اللازمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأفاد مساعدو وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بأنه جارٍ دراسة كل المقترحات التمويلية المطروحة، وإستحداث آليات جديدة بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الإعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية.

وفي نهاية الإجتماع، أكد سيد إسماعيل، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، وفقاً للتكليفات الصادرة في هذا الشأن بغرض متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد الجيد للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً بالتعاون مع شركاء التنمية.