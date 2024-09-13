تشييع جثامين الشهداء الخمسة في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، بعد صلاة الجمعة، جثامين خمسة شهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس، الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصواريخه خلال عدوانه على المدينة ومخيميها.
والشهداء الخمسة هم: هبة الله شحادة حلاوة (21 عاما) من مخيم طولكرم، وعماد الدين خضر مسعد شحادة (28 عاما)، ومحمد ناصر عطية (19 عاما)، وأحمد مجدوبة (25 عاما)، من مخيم نور شمس، وصلاح الدين البدوي (21 عاما) من ضاحية شويكة.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وجاب المشيعون شوارع المدينة ومخيميها، وعرجوا على منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم الصلاة على جثامينهم الطاهرة في مسجدي الشهداء في مخيم طولكرم، وأبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، ومواراتهم الثرى في مقبرتي الشهداء في نور شمس وضاحية ذنابة.
كما شيع الأهالي خلال جنازة الشهداء، جثماني
المواطنتين خلود الخطاري وسميرة جمعة أبو جاموس، اللتين توفيتا في منزليهما خلال عدوان وحصار الاحتلال لمخيم طولكرم، وتم مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء في ذنابة.
وكان الشهيد مجدوبة ارتقى برصاص الاحتلال في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ظهر الثلاثاء الماضي، فيما استشهدت شحادة في منزلها في المخيم في اليوم ذاته.
وارتقى الشهداء شحادة والبدوي وعطية بقصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة كانوا يستقلونها في منطقة عزبة الحاج مسعود في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.
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