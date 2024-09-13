مستعمرون يقتلعون أشجار زيتون ويهدمون غرفة زراعية في جبع

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الجمعة، أراضي المواطنين في قرية جبع جنوب جنين، واقتلعوا أشجار زيتون وهدموا غرفة زراعية.

وقال رئيس مجلس قروي جبع، عباس غانم لـ "وفا" إن عددا من المستعمرين هاجموا الأراضي الزراعية القريبة من مستعمرة "حومش" المقامة عنوة على أراضي المواطنين جنوب جنين، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون وهدموا غرفة زراعية.

ومنذ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي بإعادة المستعمرين إلى مستعمرة "حومش" بعد إخلائها عام 2005، شكلت المستعمرة نقطة انطلاق لهم لتنفيذ اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم في المنطقة.



