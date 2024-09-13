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مسيرة منددة بالاستيطان في قرية أم صفا شمال رام الله

9/13/2024 9:21:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- شارك عشرات المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، اليوم الجمعة، بمسيرة نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء من الاحتلال الإسرائيلي لصالح التوسع الاستعماري.

وانطلقت المسيرة من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الراس شمالا، حيث حمل خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات حملت شعارات منددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح، لـ"وفا"، إن هذه المنطقة تشهد مضايقات كثيرة من المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شرعت آليات الاحتلال قبل نحو 5 أيام بأعمال تجريف واسعة طالت أكثر من 200 دونم مزروعة بأشجار الزيتون، والعنب.

وأكد الصباح ضرورة التدخل العاجل من الجهات الرسمية والحقوقية كافة لوقف انتهاكات الاحتلال والتوسع الاستعماري في المنطقة.

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