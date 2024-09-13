مسيرة منددة بالاستيطان في قرية أم صفا شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- شارك عشرات المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، اليوم الجمعة، بمسيرة نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء من الاحتلال الإسرائيلي لصالح التوسع الاستعماري.
وانطلقت المسيرة من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الراس شمالا، حيث حمل خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات حملت شعارات منددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.
وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح، لـ"وفا"، إن هذه المنطقة تشهد مضايقات كثيرة من المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شرعت آليات الاحتلال قبل نحو 5 أيام بأعمال تجريف واسعة طالت أكثر من 200 دونم مزروعة بأشجار الزيتون، والعنب.
وأكد الصباح ضرورة التدخل العاجل من الجهات الرسمية والحقوقية كافة لوقف انتهاكات الاحتلال والتوسع الاستعماري في المنطقة.
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