وصول جثمان الشهيدة عائشة-نور إلى تركيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة /PNN-
وصل جثمان الناشطة الأميركية التركية عائشة نور إيجي إلى مطار إسطنبول، اليوم الجمعة، وسط مراسم مهيبة بعد أسبوع من استشهادها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.
واصطف حاكم إسطنبول ومسؤولون آخرون أمام النعش الملفوف بالعلم التركي بينما وقف أفراد من الشرطة بالزي الرسمي حول النعش. وصلى الحضور صلاة الجنازة في مطار إسطنبول على الجثمان، قبل نقله جوا إلى إزمير بعد انتهاء المراسم.
ومن المقرر تشييع جثمانها غدا السبت في مدينة ديديم الساحلية على بحر إيجه، حيث تعيش أسرتها.
ويوم الجمعة الماضي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" الاستعمارية على أراضي المواطنين في جبل صبيح في أيار/مايو 2021.
وكانت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، قد شيعت يوم الإثنين الماضي، جثمان المتضامنة إيجي في مراسم عسكرية، قبيل نقله إلى تركيا. ولف جثمانها بالعلم الفلسطيني والكوفية. كما أقيم لها بيت عزاء في بلدة بيتا مساء الأربعاء الماضي.
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