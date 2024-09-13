وصول جثمان الشهيدة عائشة-نور إلى تركيا

MENAFN - Palestine News ) أنقرة /PNN-وصل جثمان الناشطة الأميركية التركية عائشة نور إيجي إلى مطار إسطنبول، اليوم الجمعة، وسط مراسم مهيبة بعد أسبوع من استشهادها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واصطف حاكم إسطنبول ومسؤولون آخرون أمام النعش الملفوف بالعلم التركي بينما وقف أفراد من الشرطة بالزي الرسمي حول النعش. وصلى الحضور صلاة الجنازة في مطار إسطنبول على الجثمان، قبل نقله جوا إلى إزمير بعد انتهاء المراسم.

ومن المقرر تشييع جثمانها غدا السبت في مدينة ديديم الساحلية على بحر إيجه، حيث تعيش أسرتها.

ويوم الجمعة الماضي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" الاستعمارية على أراضي المواطنين في جبل صبيح في أيار/مايو 2021.

وكانت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، قد شيعت يوم الإثنين الماضي، جثمان المتضامنة إيجي في مراسم عسكرية، قبيل نقله إلى تركيا. ولف جثمانها بالعلم الفلسطيني والكوفية. كما أقيم لها بيت عزاء في بلدة بيتا مساء الأربعاء الماضي.