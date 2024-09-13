سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 01ر1 دولار ليبلغ 16ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 01ر1 دولار ليبلغ 16ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 15ر72 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 66ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 97ر68 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 36ر1 دولار لتبلغ 97ر71 دولار للبرميل.
وفي سياق متصل قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أمس الخميس إن أكثر من 730 ألف برميل يوميا أو نسبة 42 في المئة تقريبا من إنتاج النفط في خليج المكسيك توقف بسبب العاصفة (فرانسين).
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد ذكرت في تقرير لها أمس أن "الطلب العالمي على النفط سجل في النصف الأول من العام الحالي أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2020 متأثرا بانكماش الاقتصاد الصيني" مشيرة إلى أن الانكماش الأخير في الاقتصاد الصيني كان أكثر حدة من التوقعات السابقة مع تراجع الطلب على النفط في يوليو على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي.
وبين التقرير أن النمو خارج الصين كان "فاترا" لافتا إلى تراجع العقود الآجلة لخام برنت من أعلى مستوى لها بأكثر من 82 دولارا للبرميل في أوائل أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند أقل بقليل من 70 دولارا للبرميل في 11 سبتمبر الحالي.
وذكر التقرير أن الصين كانت حجر الزاوية في نمو الطلب العالمي على النفط حتى الآن في هذا القرن مبينا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني جراء ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة.(النهاية)
خ م / م خ
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