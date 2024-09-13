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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 01ر1 دولار ليبلغ 16ر73 دولار

9/13/2024 5:31:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 01ر1 دولار ليبلغ 16ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 15ر72 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 66ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 97ر68 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 36ر1 دولار لتبلغ 97ر71 دولار للبرميل.
وفي سياق متصل قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أمس الخميس إن أكثر من 730 ألف برميل يوميا أو نسبة 42 في المئة تقريبا من إنتاج النفط في خليج المكسيك توقف بسبب العاصفة (فرانسين).
وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد ذكرت في تقرير لها أمس أن "الطلب العالمي على النفط سجل في النصف الأول من العام الحالي أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2020 متأثرا بانكماش الاقتصاد الصيني" مشيرة إلى أن الانكماش الأخير في الاقتصاد الصيني كان أكثر حدة من التوقعات السابقة مع تراجع الطلب على النفط في يوليو على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي.
وبين التقرير أن النمو خارج الصين كان "فاترا" لافتا إلى تراجع العقود الآجلة لخام برنت من أعلى مستوى لها بأكثر من 82 دولارا للبرميل في أوائل أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند أقل بقليل من 70 دولارا للبرميل في 11 سبتمبر الحالي.
وذكر التقرير أن الصين كانت حجر الزاوية في نمو الطلب العالمي على النفط حتى الآن في هذا القرن مبينا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني جراء ضعف الإنفاق الاستهلاكي وأزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة.(النهاية)

خ م / م خ




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