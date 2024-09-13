كلاوديرا تكشف النقاب عن مجموعة جديدة من مسرّعات مشاريع تعلم الآلة لتسريع تطبيقات الذكاء

MENAFN - AETOSWire) أعلنت كلاوديرا ، المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، اليوم عن ست مسرّعات جديدة لمشاريع تعلم الآلة ، والتي صُممت لتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة المرجوة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسي. تركز الإضافات الجديدة على تزويد المؤسسات بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج الجاهزة ضمن منصة كلاوديرا والتي يمكن أن تساعد على دمج الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج أكثر فعالية.

تُعد هذه المسرّعات قائمة على تعلم الآلة يمكن نشرها بنقرة واحدة مباشرةً من منصة كلاوديرا. يجسد كل مسرعة أفضل الممارسات الرائدة في القطاع لمعالجة تحديات تعلم الآلة المعقدة مع خطوات تسهل الانتقالات السلسة، بغض النظر عن مكان تشغيل نماذج المؤسسات أو نشر البيانات.

من خلال مجموعتها من الكشف عن مجموعتها الجديدة من المسرّعات، تلتزم كلاوديرا بجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة حتى يتسنى للشركات اعتماده بسرعة وتعظيم قيمة كل من بياناتها الخاصة والمخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. تشمل أحدث المسرّعات والتحديثات ما يلي:



استوديو الضبط الدقيق: يوفر للمستخدمين تطبيقاً ونظاماً بيئياً شاملاً لإدارة وضبط وتحسين وتقييم النماذج اللغوية الكبيرة.

نموذج التوليد المعزز بالاسترجاع مع مخطط المعرفة: يوضح كيفية تشغيل تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع باستخدام مخطط معرفة للعثور على العلاقات والسياق التي يصعب الوصول إليها بسهولة من خلال مخازن المتجهات وحدها.

برومبت برو: يقدم مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أوامر عالية الأداء وموثوقة من خلال واجهة مستخدم بسيطة.

تحليل المستندات باستخدام كوهير كوماندر وفايس: يعرض نموذج التوليد المعزز بالاسترجاع باستخدام كوماندر كنموذج لغوي كبير وفايس كمخزن متجه. الدردشة مع مستنداتك: بناءً على روبوت الدردشة المعزز بالنموذج اللغوي الكبير والبيانات المؤسسية السابقة، يعزز هذا المسرع استجابات النموذج اللغوي الكبير باستخدام سياق من قاعدة معرفة داخلية تم إنشاؤها من المستندات التي يقوم المستخدم بتحميلها.

بالإضافة إلى تسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي، تتميز مسرّعات كلاوديرا بكونها مفتوحة المصدر بالكامل وتتضمن تعليمات النشر لأي بيئة، مما يعد دليلاً إضافياً على التزام كلاوديرا بمجتمع المصادر المفتوحة.

وفي تعليق على إطلاق المسرّعات الجديدة قال ستيفن ديكنز، كبير المستشارين التكنولوجيين لمجموعة فيوتشرم: " في الوقت الذي تقوم فيه جميع الشركات تقريباً بتجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، مما يؤدي إلى وجود عدد قليل جداً من الممارسات الجيدة للشركات، ونتيجة لذلك، من الشائع أن يقوم علماء البيانات ومهندسو الذكاء الاصطناعي بالبناء على نماذج موجودة عند بدء مشاريع الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومع ذلك، ينطوي هذا النهج على العديد من المخاطر، بما في ذلك المخاطر الأمنية والقانونية الإضافية. لذلك، تقوم المسرّعات بإزالة هذه الغموض من خلال توفير حلول شاملة ومنظمة بالكامل، مما يمنح علماء البيانات نموذجاً أولياً جاهزاً للاستخدام لمختلف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فعاليتها وقدرتها على تحقيق قيمة بسرعة."

وبدوره قال ديبتو تشاكرافارتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في كلاوديرا: " في ظل الظروف الحالية، تواجه الشركات قيوداً في الوقت والموارد لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، ولهذا تعتبر مسرّعاتنا بمثابة محفزات لتسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي ونقلها من حيز الأفكار إلى الواقع من خلال الحلول المسبقة والأمثلة العملية، مما يضمن أن تكون حالات الاستخدام موثوقة وفعالة من حيث التكلفة، مع تقليل وقت التطوير. وهذا يتيح للشركات تجربة سريعة مكاسب الإنتاجية والفعالية التي تأتي من مبادرات الذكاء الاصطناعي."

ومن المنتظر أن تقوم شركة كلاوديرا بعرض هذه التحديثات خلال مؤتمر "إيفولف 24" دبي، وهو أحد المؤتمرات الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والذي سيُعقد في 12 سبتمبر في متحف المستقبل. حيث يمكن للحضور التحدث مع خبراء كلاوديرا حول استراتيجيات تعزيز الإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى الاستفادة من رؤى قيمة من متحدثين وخبراء بارزين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة مسرّعات مشاريع تعلم الآلة في تسريع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، يرجى زيارة [رابط الويب ]

نبذ عن كلاوديرا

نحن، في كلاوديرا، نعتقد أن البيانات يمكنها أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكناً غداً. ونسعى لتحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي مؤسسي موثوق يسهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية وتسريع أداء الشركات. حيث يوفر مخزن البيانات المفتوح التابع لكلاوديرا إدارة آمنة للبيانات وتحليلات البيانات السحابية الأصلية المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع وعلى أي سحابة، عامة كانت أم خاصة. وتعتبر كلاوديرا الشريك المفضل للشركات الكبرى في مختلف القطاعات نظراً لقدرتها على إدارة كمية كبيرة من البيانات تضاهي كبرى الشركات في هذا المجال. حيث عملت كلاوديرا على إبراز أهمية البيانات ومستقبلها وتواصل ريادتها على مستوى العالم للوصول نظام بيئي نابض بالحياة مدعوم بالابتكار الدؤوب لمجتمع المصادر المفتوحة.

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