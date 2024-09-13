شركة Eaton تعزز محفظة أنظمة نقل الحركة في المركبات التجارية عبر مجموعة أنظمة الدفع المتنوعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton أنها ستعرض عددًا من أنظمة الحركة للمركبات التجارية التقليدية والكهربائية في IAA Transportation، المقام في الفترة من 17 إلى 22 من سبتمبر، في هانوفر بألمانيا.

أنظمة نقل حركة يدوية آلية جديدة للحافلات والشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي

في وقت سابق من هذا العام، جرى طرح سلسلة AdvantorTM من أنظمة نقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs) في السوق البرازيلية، والمصممة للمركبات التجارية ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICEs). إلى جانب ذلك، تعتمد Advantor AMTs على تاريخ Eaton الزاخر بالابتكارات والموثوقية التي تمتع بها الشركة على صعيد تكنولوجيا أنظمة نقل الحركة الآلية.

صرح Marcos Janasi، مدير وحدة الأعمال في قسم مجموعة أنظمة الدفع التجارية، في Mobility Group التابعة لشركة Eaton، قائلاً: "تتمتع سلسلة Advantor بالعديد من الميزات المتميزة التي ستجذب انتباه شركات تصنيع الحافلات والشاحنات على مستوى العالم، خصوصًا في الأسواق الناشئة، مثل أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ". "تم تصميم سلسلة أنظمة نقل الحركة الجديدة بغرض توفير كفاءة كبيرة على صعيد استهلاك الوقود وأداء محسن عبر مجموعة متنوعة من المركبات، ناهيك عن الموثوقية وسهولة الخدمة."

ستتوفر عدة إصدارات من Advantor AMT في الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة، بما في ذلك Advantor-6، الذي جرى تطويره لخدمة قطاع شاحنات النقل الخفيف والحافلات؛ وAdvantor-8، الذي يستهدف سوق الحافلات المتوسطة؛ وإصدارات أخرى لتلبية احتياجات سوق الشاحنات التجارية الأوسع. هذا، وتعول سلسلة Advantor على مكونات عامة لتقليل درجة التعقيد وتحسين الخدمة وتقديم تجربة قيادة أفضل.

حلول أنظمة نقل الحركة المركزية للمركبات الكهربائية

ستعرض شركة Eaton أيضًا حلول أنظمة نقل الحركة المركزية المصممة بحيث تتوافق مع أي نظام محرك كهربائي/عاكس/بطارية وللاستخدام في تطبيقات القيادة المركزية، حيث يوجد المحرك الكهربائي ونظام النقل في الموقع التقليدي في المركبة. كما توفر الإصدارات المخصصة لتطبيقات الخدمة المتوسطة والخدمة الشاقة من نظام نقل الحركة الآلي في المركبات الكهربائية رباعي السرعات من شركة Eaton أداءً متفوقًا على المنحدرات ومعدل تسارع عاليًا في المركبات التجارية الكهربائية مع توفير نسب تروس أكثر مرونة مقارنةً بالتقنيات التنافسية. وقد تم تصميم النظام المدمج بغية تحسين كفاءة النظام، مما يضمن مدى أطول للمركبة وفترة حياة أطول للبطارية.

حصد مؤخرًا نظام نقل الحركة رباعي السرعات المخصص لتطبيقات الخدمة الشاقة من شركة Eaton جائزة أفضل ابتكار من Automotive News PACEpilot لعام 2024 وهو الآن في مرحلة الإنتاج.

نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية فائق الصغر يزيد عزم الدوران وحمولة المركبة

يكلل مجموعة المنتجات في شركة Eaton، نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية رباعي السرعات فائق الصغر، الذي يوفر زيادة كبيرة في كثافة عزم الدوران، وزيادة في مقدار الحمولة، ونطاقًا ممتدًا، وتحسينًا للخيارات المتاحة لتغليف البطاريات، والإعدادات المرنة.

لمعرفة المزيد عن أنظمة نقل الحركة في المركبات التجارية من شركة Eaton، تفضل بزيارة القاعة 21، الجناح B22 في معرض IAA Transportation 2024.

تعد Eaton شركة متخصصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين مستوى حياة الناس في كل مكان. فنحن نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وأسواق صنع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والنقل. إضافةً إلى ذلك، نحن شركة تحمل على عاتقها مهمة التنفيذ الصحيح للأعمال وإضفاء عامل الاستدامة عليها بغية مساعدة عملائنا في إدارة الطاقة اليوم وفي المستقبل. هذا، وعن طريق التعويل على اتجاهات النمو العالمي في مجالي الكهربة والرقمنة، فنحن نسعى إلى تسريع وتيرة تحول الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساعد في مواجهة تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء الأساس لمجتمع قوامه الاستدامة للناس اليوم وللأجيال القادمة.

تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. أما على صعيد الإيرادات، فقد حققنا إيرادات قدرها 23.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وعلى صعيد الخدمات، فنحن نخدم العملاء في أكثر من 160 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة . تابعنا على LinkedIn .

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