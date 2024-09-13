شركة Eaton تعزز محفظة أنظمة نقل الحركة في المركبات التجارية عبر مجموعة أنظمة الدفع المتنوعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton أنها ستعرض عددًا من أنظمة نقل
الحركة للمركبات التجارية التقليدية والكهربائية في معرض
IAA Transportation، المقام في الفترة من 17 إلى 22 من سبتمبر، في هانوفر بألمانيا.
أنظمة نقل حركة يدوية آلية جديدة للحافلات والشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي
في وقت سابق من هذا العام، جرى طرح سلسلة AdvantorTM من أنظمة نقل الحركة اليدوية الآلية (AMTs) في السوق البرازيلية، والمصممة للمركبات التجارية ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICEs). إلى جانب ذلك، تعتمد Advantor AMTs على تاريخ Eaton الزاخر بالابتكارات والموثوقية التي تمتع بها الشركة على صعيد تكنولوجيا أنظمة نقل الحركة الآلية.
صرح Marcos Janasi، مدير وحدة الأعمال في قسم مجموعة أنظمة الدفع التجارية، في Mobility Group التابعة لشركة Eaton، قائلاً: "تتمتع سلسلة Advantor بالعديد من الميزات المتميزة التي ستجذب انتباه شركات تصنيع الحافلات والشاحنات على مستوى العالم، خصوصًا في الأسواق الناشئة، مثل أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ". "تم تصميم سلسلة أنظمة نقل الحركة الجديدة بغرض توفير كفاءة كبيرة على صعيد استهلاك الوقود وأداء محسن عبر مجموعة متنوعة من المركبات، ناهيك عن الموثوقية وسهولة الخدمة."
ستتوفر عدة إصدارات من Advantor AMT في الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة، بما في ذلك Advantor-6، الذي جرى تطويره لخدمة قطاع شاحنات النقل الخفيف والحافلات؛ وAdvantor-8، الذي يستهدف سوق الحافلات المتوسطة؛ وإصدارات أخرى لتلبية احتياجات سوق الشاحنات التجارية الأوسع. هذا، وتعول سلسلة Advantor على مكونات عامة لتقليل درجة التعقيد وتحسين الخدمة وتقديم تجربة قيادة أفضل.
حلول أنظمة نقل الحركة المركزية للمركبات الكهربائية
ستعرض شركة Eaton أيضًا حلول أنظمة نقل الحركة المركزية المصممة بحيث تتوافق مع أي نظام محرك كهربائي/عاكس/بطارية وللاستخدام في تطبيقات القيادة المركزية، حيث يوجد المحرك الكهربائي ونظام النقل في الموقع التقليدي في المركبة. كما توفر الإصدارات المخصصة لتطبيقات الخدمة المتوسطة والخدمة الشاقة من نظام نقل الحركة الآلي في المركبات الكهربائية رباعي السرعات من شركة Eaton أداءً متفوقًا على المنحدرات ومعدل تسارع عاليًا في المركبات التجارية الكهربائية مع توفير نسب تروس أكثر مرونة مقارنةً بالتقنيات التنافسية. وقد تم تصميم النظام المدمج بغية تحسين كفاءة النظام، مما يضمن مدى أطول للمركبة وفترة حياة أطول للبطارية.
حصد مؤخرًا نظام نقل الحركة رباعي السرعات المخصص لتطبيقات الخدمة الشاقة من شركة Eaton جائزة أفضل ابتكار من Automotive News PACEpilot لعام 2024 وهو الآن في مرحلة الإنتاج.
نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية فائق الصغر يزيد عزم الدوران وحمولة المركبة
يكلل مجموعة المنتجات في شركة Eaton، نظام نقل الحركة في المركبات الكهربائية رباعي السرعات فائق الصغر، الذي يوفر زيادة كبيرة في كثافة عزم الدوران، وزيادة في مقدار الحمولة، ونطاقًا ممتدًا، وتحسينًا للخيارات المتاحة لتغليف البطاريات، والإعدادات المرنة.
لمعرفة المزيد عن أنظمة نقل الحركة في المركبات التجارية من شركة Eaton، تفضل بزيارة القاعة 21، الجناح B22 في معرض IAA Transportation 2024.
تعد Eaton شركة متخصصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين مستوى حياة الناس في كل مكان. فنحن نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وأسواق صنع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والنقل. إضافةً إلى ذلك، نحن شركة تحمل على عاتقها مهمة التنفيذ الصحيح للأعمال وإضفاء عامل الاستدامة عليها بغية مساعدة عملائنا في إدارة الطاقة اليوم وفي المستقبل. هذا، وعن طريق التعويل على اتجاهات النمو العالمي في مجالي الكهربة والرقمنة، فنحن نسعى إلى تسريع وتيرة تحول الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساعد في مواجهة تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء الأساس لمجتمع قوامه الاستدامة للناس اليوم وللأجيال القادمة.
تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. أما على صعيد الإيرادات، فقد حققنا إيرادات قدرها 23.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وعلى صعيد الخدمات، فنحن نخدم العملاء في أكثر من 160 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة . تابعنا على LinkedIn .
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