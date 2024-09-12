اختتام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض بـ 80 اتفاقية محلية ودولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 12 - 9 (كونا) -- اختتمت اليوم الخميس في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتوقيع 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم محلية ودولية.
وشهدت القمة التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمنتجات في مجال الذكاء الاصطناعي وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولتطوير استخداماته في المملكة.
ومن هذه الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مذكرة تفاهم سدايا مع وزارة السياحة السعودية لإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي بمقر الوزارة بهدف دعم تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية لتعزيز جودة القطاع السياحي الذي يتطلع إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما وقعت سدايا" مذكرة تفاهم مع جامعة القصيم لتكثيف التعاون في مجال التعليم عبر تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لهما كما أعلنت عن التعاون مع شركة (IBM) العالمية لاستضافة منصةwatsonx ونموذج "علام ضمن السحابة الحكومية "ديم المدارة بالكامل بكفاءات وطنية بهدف تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع أعمالها وتلبية متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة".
ودشنت "سدايا" منصة "ديم" الذكية بميزة سحابية لتقدم مجموعة حلول مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تساعد على القيام بعمليات تحليلية وتنبؤية متقدمة تخدم العملاء لاتخاذ القرارات السليمة في وقت قياسي وذلك في إطار جهودها لتحقيق التحول الرقمي في المملكة.
كما شهدت القمة اتفاقية ثلاثية بين حكومة المملكة و"اليونسكو" ومركز ICAIRE باعتماد المركز ضمن الفئة الثانية (C2C) بالرياض تحت رعاية اليونسكو وهو واحد من المراكز التي تؤكد مكانة المملكة وتميز حضورها الدولي كما شهد الحضور إطلاق "الإيسيسكو" و"سدايا" ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي المتوافق مع القيم الإنسانية.
وأطلقت "سدايا" وثيقة المبادئ التوجيهية للتصدي لعمليات التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع الوعي وإيضاح الأسلوب الأمثل للاستفادة من هذه التقنيات الواعدة، والتعريف بطرق الاستخدام المسؤول.
ووقعت سدايا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركائها الإستراتيجيين المحليين والدوليين منها مذكرة تفاهم مع وزارة الحرس الوطني لتقديم برامج تدريبية لتطوير وبناء قدرات منسوبي الوزارة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم مبادراتها في هذا المجال كما وقعت سدايا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات للتعاون في قطاع إدارة النفايات عن طريق حلول التقنيات الناشئة وتطوير حلول مستدامة باستخدام أحدث التكنولوجيا.
كما وقعت اتفاقية أخرى ببن سدايا وشركة إس تي الهندسية الرائدة في مجال التكنولوجيا والدفاع والهندسة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالمرور الذكي في المدن وتعزيز السلامة المرورية وتحسن جودة الحياة كما أبرمت سدايا مذكرة تفاهم مع برنامج الخدمات المشتركة" تمكن البرنامج من تحليل الجهات المستضافة في السحابة الحكومية (ديم) وتحديد مستواها التقني وربط البرنامج مع مراكز البيانات لدى هذه الجهات وتقديم خدماته لها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وضمن جهود سدايا لتمكين القدرات الوطنية أبرمت "سدايا" وشركة "Pearson" الرائدة في مجال التعليم والنشر مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ورعاية المواهب في المجالات الرقمية في المملكة تستهدف التعاون في تطوير قوى العمل الوطنية ورفع جاهزيتها للوصول بالمملكة إلى مستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي. (النهاية)
خ ن ش / ه س ص
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