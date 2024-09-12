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اختتام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض بـ 80 اتفاقية محلية ودولية

9/12/2024 11:55:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 9 (كونا) -- اختتمت اليوم الخميس في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بتوقيع 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم محلية ودولية.
وشهدت القمة التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمنتجات في مجال الذكاء الاصطناعي وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولتطوير استخداماته في المملكة.
ومن هذه الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مذكرة تفاهم سدايا مع وزارة السياحة السعودية لإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي بمقر الوزارة بهدف دعم تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية لتعزيز جودة القطاع السياحي الذي يتطلع إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما وقعت سدايا" مذكرة تفاهم مع جامعة القصيم لتكثيف التعاون في مجال التعليم عبر تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لهما كما أعلنت عن التعاون مع شركة (IBM) العالمية لاستضافة منصةwatsonx ونموذج "علام ضمن السحابة الحكومية "ديم المدارة بالكامل بكفاءات وطنية بهدف تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع أعمالها وتلبية متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده المملكة".
ودشنت "سدايا" منصة "ديم" الذكية بميزة سحابية لتقدم مجموعة حلول مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تساعد على القيام بعمليات تحليلية وتنبؤية متقدمة تخدم العملاء لاتخاذ القرارات السليمة في وقت قياسي وذلك في إطار جهودها لتحقيق التحول الرقمي في المملكة.
كما شهدت القمة اتفاقية ثلاثية بين حكومة المملكة و"اليونسكو" ومركز ICAIRE باعتماد المركز ضمن الفئة الثانية (C2C) بالرياض تحت رعاية اليونسكو وهو واحد من المراكز التي تؤكد مكانة المملكة وتميز حضورها الدولي كما شهد الحضور إطلاق "الإيسيسكو" و"سدايا" ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي المتوافق مع القيم الإنسانية.
وأطلقت "سدايا" وثيقة المبادئ التوجيهية للتصدي لعمليات التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع الوعي وإيضاح الأسلوب الأمثل للاستفادة من هذه التقنيات الواعدة، والتعريف بطرق الاستخدام المسؤول.
ووقعت سدايا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركائها الإستراتيجيين المحليين والدوليين منها مذكرة تفاهم مع وزارة الحرس الوطني لتقديم برامج تدريبية لتطوير وبناء قدرات منسوبي الوزارة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم مبادراتها في هذا المجال كما وقعت سدايا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات للتعاون في قطاع إدارة النفايات عن طريق حلول التقنيات الناشئة وتطوير حلول مستدامة باستخدام أحدث التكنولوجيا.
كما وقعت اتفاقية أخرى ببن سدايا وشركة إس تي الهندسية الرائدة في مجال التكنولوجيا والدفاع والهندسة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالمرور الذكي في المدن وتعزيز السلامة المرورية وتحسن جودة الحياة كما أبرمت سدايا مذكرة تفاهم مع برنامج الخدمات المشتركة" تمكن البرنامج من تحليل الجهات المستضافة في السحابة الحكومية (ديم) وتحديد مستواها التقني وربط البرنامج مع مراكز البيانات لدى هذه الجهات وتقديم خدماته لها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وضمن جهود سدايا لتمكين القدرات الوطنية أبرمت "سدايا" وشركة "Pearson" الرائدة في مجال التعليم والنشر مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ورعاية المواهب في المجالات الرقمية في المملكة تستهدف التعاون في تطوير قوى العمل الوطنية ورفع جاهزيتها للوصول بالمملكة إلى مستقبل مدفوع بالذكاء الاصطناعي. (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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