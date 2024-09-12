رؤيةٌ موحدة ، تأثير أكبر - تعاون بين جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق والجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم

- الأستاذ جمال لوتاه – مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافقDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 12, 2024 /EINPresswire / -- سعياً من جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق - ميفما نحو التعاون ودعم الجمعيات المحلية في المنطقة، وقعت ميفما اتفاقية مع الجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم - إيجيفما بهدف استكشاف فرص جديدة وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التي تساعد على تطوير قطاع إدارة المرافق في المنطقة وتحديداً في جمهورية مصر العربية. تشمل هذه البرامج الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل التي يقدمها خبراء القطاع في المنطقة بهدف زيادة الوعي وتعزيز أدوات التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مستويات وفئات القطاع.ومن المتوقع أن تتيح الاتفاقية زيادة الإثراء المعرفي عبر تبادل التقارير والدراسات المتعلقة بأفضل الممارسات في إدارة المرافق، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاع من خلال إقامة واستضافة الفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل، وكذلك توسيع نطاق المشاركة والتفاعل بين أعضاء الجمعيتين وتمكينهم من حضور الأنشطة المختلفة في دول المنطقة.وتؤكد اتفاقية التعاون سعي جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق نحو دفع عجلة تطوير الابتكار ومواكبة أحدث الاتجاهات في القطاع، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاونات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الأكاديمي والمهني بما يساهم في جعل القطاع أكثر استدامة.من جهته أشار الأستاذ جمال لوتاه – مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق : "ميفما حريصة على المضي قدماً نحو تطوير قطاع إدارة المرافق من خلال توسيع الشراكات الفاعلة عبر توقيع اتفاقيات التعاون مع مختلف الجمعيات المحلية في الدول العربية، ويُعدّ ذلك تكاملاً يؤسس ويعزز من التفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة كون الجمعيات المهنية الغير ربحية هي صوت القطاع ومصدر للمعرفة الموثوقة التي تساهم في التنمية الاقتصادية لحكومات المنطقة من خلال دراسة توجهات السوق وأفضل الممارسات لاستدامة المرافق".من جهته أفاد المهندس أسامة عثمان – رئيس الجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم: "توفر الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة التعليمية المختلفة، يعدّ مبادرة وعامل تغيير مهم في قطاع إدارة المرافق المستجدّ نسبياً في المنطقة، ونحن ندرك تماماً أن الإمكانات والقدرات لدى العاملين في القطاع لا حدود لها، ومن هنا تأتي أهمية توسيع الشراكات الإقليمية والتي تمكننا من استكشاف المواهب والخبرات الوطنية وتبني أحدث التطورات والاتجاهات بالقطاع وكذلك استقطاب الاستثمارات في إدارة المرافق".يمثل هذا التعاون خطوة محورية تعزز من قدرات قطاع إدارة المرافق في المنطقة وتفتح أمامه أبواباً جديدة للنمو والتطوير مما يعزز من استدامته وفعاليته، كما تمتاز ميفما بكونها المنصة المثالية لتبادل المعرفة وتقديمها فئات مختلفة من العضوية ذات المزايا الفريدة والمتنوعة، والفرص التعليمية المتمثلة ببرامج التدريب المهني وشهادات الاعتماد، والتقارير والدراسات البحثية حول أحدث اتجاهات الصناعة، والفعاليات الإقليمية الواسعة لأعضائها و خبراء صناعة إدارة المرافق. بهذه الخطوة، تواصل ميفما دورها الريادي وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا وتكاملاً في قطاع إدارة المرافق بالمنطقة.ويمكن للراغبين في الانضمام لعضوية جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق – ميفما، زيارة الموقع الإلكتروني .

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تعاون بين جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق والجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم News Provided By Middle East Facility Management Association September 12, 2024, 13:55 GMT Share This Article Distribution channels: Building & Construction Industry , Business & Economy , Energy Industry , Real Estate & Property Management , Waste Management



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