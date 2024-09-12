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حكومة نتنياهو تعترف بقوة حكم حماس في غزة

9/12/2024 11:51:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن حكومة نتنياهو أبلغت المحكمة العليا بأن "إسرائيل" لا تحتفظ بسيطرة فعّالة على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن حكومة نتنياهو أبلغت المحكمة العليا بأن حماس ما تزال تستطيع ممارسة صلاحيات الحكم في غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن حكومة نتنياهو قالت للمحكمة العليا إن جيش الاحتلال ما يزال يتعرض لمقاومة في غزة تحت الأرض وفوقها.

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