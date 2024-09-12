حكومة نتنياهو تعترف بقوة حكم حماس في غزة
التاريخ
9/12/2024 11:51:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية إن حكومة نتنياهو أبلغت المحكمة العليا بأن "إسرائيل"
لا تحتفظ بسيطرة فعّالة على قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن حكومة
نتنياهو أبلغت المحكمة العليا بأن حماس ما تزال تستطيع ممارسة صلاحيات الحكم في غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن حكومة
نتنياهو قالت للمحكمة العليا إن جيش الاحتلال ما يزال يتعرض لمقاومة في غزة تحت
الأرض وفوقها.
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