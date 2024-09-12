ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مدير في وزارة شؤون البلديات والزراعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (46) لسنة 2024، بتعيين مدير في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناءً على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين السيد أحمد عبدالعزيز بوعسلي مديراً لإدارة التشجير والمنتزهات في وزارة شؤون البلديات والزراعة.
المادة الثانية:
على وزير شؤون البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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