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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين مدير في وزارة شؤون البلديات والزراعة

9/12/2024 7:25:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭: ‬

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوعسلي‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التشجير‭ ‬والمنتزهات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

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