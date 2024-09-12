عاهل البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لدولة الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، إلى أرض الوطن أمس قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بعد زيارة التقى خلالها أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وجرى خلال اللقاءات استعراض أواصر العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الوثيقة وسبل تعزيز وتنمية مجالات التعاون والتنسيق الوطيد والعمل المشترك البناء بين البلدين الشقيقين.
رافقت
صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.
كلمات دالة
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