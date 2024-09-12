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عاهل البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لدولة الإمارات

9/12/2024 7:25:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬أمس‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬أخاه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأخاه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬استعراض‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬والروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الوطيد‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

رافقت
صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الحل‭ ‬والترحال‭. ‬

كلمات دالة

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