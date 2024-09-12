الملك يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأبوظبي ويشيد بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮

‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تبادل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخوه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬الأحاديث‭ ‬الودية‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متينة‭ ‬وحرص‭ ‬مشترك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ترسيخها‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‮

‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أولويات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

كلمات دالة