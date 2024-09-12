الملك يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأبوظبي ويشيد بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وذلك في مقر إقامة جلالته بأبوظبي في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته لدولة الإمارات.
وخلال اللقاء تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحاديث الودية حول ما يجمع مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات من علاقات أخوية متينة وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها لما فيه خير الشعبين الشقيقين.
كما تطرق اللقاء إلى ما تشهده علاقات التعاون بين البلدين من تقدم مستمر على جميع المستويات، وأهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وذلك في إطار الروابط الأخوية والرؤية المشتركة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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