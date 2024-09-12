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الملك يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأبوظبي ويشيد بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين

9/12/2024 7:25:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمس،‭ ‬أخاه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬جلالته‭ ‬بأبوظبي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭.‬‮
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‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تبادل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخوه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬الأحاديث‭ ‬الودية‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متينة‭ ‬وحرص‭ ‬مشترك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ترسيخها‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬


‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أولويات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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