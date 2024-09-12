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وزير الداخلية يطلع على برامج المحافظة الجنوبية في رصد احتياجات المواطنين ومتابعة المشاريع

9/12/2024 7:25:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬اطلع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رصد‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬العلاقة‭ ‬التكاملية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ،‭ ‬نهج‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬واحتياجات‭ ‬المواطنين،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬‮

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تلبيتها،‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع،‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭.‬

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