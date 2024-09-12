وزير الداخلية يطلع على برامج المحافظة الجنوبية في رصد احتياجات المواطنين ومتابعة المشاريع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية.
وخلال اللقاء، اطلع وزير الداخلية على المبادرات والبرامج التي أطلقتها المحافظة في إطار رصد احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وترسيخ العلاقة التكاملية في هذا الشأن. كما استعرض سمو المحافظ، نهج المحافظة في سرعة الاستجابة والتفاعل مع مطالب واحتياجات المواطنين، استنادا إلى منظومة الشراكة المجتمعية.
وقد أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجهود المحافظة الجنوبية وحرصها على دراسة احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها، متمنيا للجميع، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بشؤون المحافظة الجنوبية والبرامج التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين.
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