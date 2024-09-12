Friday, 13 September 2024 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية: اتفاقية التكامل الأمني دفعة قوية لمسيرة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

9/12/2024 7:25:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬الشراكة‭ ‬التاريخية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والشاملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاتفاقية‭ ‬منذ‭ ‬توقيعها‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي،‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬وأثرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬والتحالف‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن،‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وأمن‭ ‬الشبكات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬واعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬أولاً‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بتطور‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬الثقة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وأهداف‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومبادئه،‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تقدير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كشريك‭ ‬أمني‭ ‬وحليف‭ ‬رئيس‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الناتو،‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وحماية‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬وأمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬عامها‭ ‬الثاني‭ ‬ماضية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القوية‭ ‬والمتينة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والأمنية‭ ‬والتنموية‭ ‬والتقنية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬ويعزز‭ ‬دورهما‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN12092024000055011008ID1108669131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث