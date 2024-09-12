وزير الخارجية: اتفاقية التكامل الأمني دفعة قوية لمسيرة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاتفاقية‭ ‬منذ‭ ‬توقيعها‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي،‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬وأثرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬والتحالف‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن،‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وأمن‭ ‬الشبكات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬واعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬أولاً‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بتطور‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬الثقة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وأهداف‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومبادئه،‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تقدير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كشريك‭ ‬أمني‭ ‬وحليف‭ ‬رئيس‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الناتو،‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وحماية‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬وأمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬عامها‭ ‬الثاني‭ ‬ماضية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القوية‭ ‬والمتينة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والأمنية‭ ‬والتنموية‭ ‬والتقنية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬ويعزز‭ ‬دورهما‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭. ‬

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