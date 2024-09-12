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رئيس ((الأعلى للصحة)) يفتتح مؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة

9/12/2024 7:25:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬لمؤتمر‭ ‬وملتقى‭ ‬الهيئات‭ ‬العربية‭ ‬للصحة‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬أعماله‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬ويعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بتنظيمٍ‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬إم‭ ‬لتنظيم‭ ‬المؤتمرات‭.‬‮

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭: ‬

‮«‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬حثيث‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬والصحي،‭ ‬سعيًا‭ ‬نحو‭ ‬إشراكه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬طموحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬منظومة‭ ‬صحية‭ ‬متكاملة‮»‬‭.‬‮

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬برئاسة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬واحتضان‭ ‬المملكة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬ما‭ ‬يدلل‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتنموية‭.‬

وخلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬لملتقى‭ ‬الهيئات‭ ‬الصحية‭ ‬العربية،‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تنظيم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬والتحديات‭ ‬الصحية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬واستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬منطقة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬سياسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحسن‭ ‬مخرجات‭ ‬الصحة‭ ‬وتطور‭ ‬أنظمتها‭ ‬الصحية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ومبادرات‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬مشتركة‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬جودتها‭ ‬وموثوقيتها‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬‮

من‭ ‬جانبها،‭ ‬رحبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بكافة‭ ‬المشاركين‭ ‬والداعمين‭ ‬لأعمال‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬الأهداف‭ ‬والمساعي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬واستدامتها‭ ‬لتواكب‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬العلمية‭ ‬والتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬منوهة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعد‭ ‬حدثًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬عقد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المعنيين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تبادل‭ ‬النقاش‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬وأبرزها‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامتها‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أنّ‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬وملتقى‭ ‬الهيئات‭ ‬العربية‭ ‬للصحة‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الطبية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬للازدهار‭ ‬والتقدم‭.‬‮

وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬جلسة‭ ‬افتتاحية‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬المشاركة،‭ ‬تلاها‭ ‬مائدة‭ ‬مستديرة‭ ‬جمعت‭ ‬رؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬العربية‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬جلسات‭ ‬عمل‭ ‬متعددة‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الرعاية‭. ‬

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