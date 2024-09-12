رئيس ((الأعلى للصحة)) يفتتح مؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة والمعرض المصاحب، بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وعدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية الشقيقة، الذي انطلقت أعماله أمس، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج، ويعقد خلال الفترة بين 11 و12 سبتمبر، بتنظيمٍ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتعاون مع شركة إس إم لتنظيم المؤتمرات.
وبهذه المناسبة، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة:
«إن مملكة البحرين وبفضل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم حثيث من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حريصة على استمرار جهودها في تعزيز وتحفيز القطاع الطبي والصحي، سعيًا نحو إشراكه في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع من خلال رؤية طموحة لتحقيق منظومة صحية متكاملة».
وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بعد استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين للمرة الأولى في تاريخها برئاسة جلالة الملك المعظم، واحتضان المملكة للعديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تجمع ممثلي الدول الشقيقة ما يدلل على حرص المملكة على كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك لا سيما في المجالات الحيوية والتنموية.
وخلال افتتاحه لملتقى الهيئات الصحية العربية، أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز تنظيم الرعاية الصحية من خلال مناقشة الموضوعات والتحديات الصحية المشتركة التي تواجهها البلدان العربية واستكشاف الحلول الخاصة بكل منطقة، ومناقشة سياسات الرعاية الصحية في الوطن العربي التي يمكن أن تحسن مخرجات الصحة وتطور أنظمتها الصحية، فضلاً عن الاستمرار في تبادل الخبرات ومبادرات بناء القدرات والخروج بتوصيات مشتركة لتحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها وموثوقيتها في الخليج والوطن العربي.
من جانبها، رحبت وزيرة الصحة بكافة المشاركين والداعمين لأعمال هذا المؤتمر الذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الذي يجسد الأهداف والمساعي الرامية إلى مواصلة تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية واستدامتها لتواكب مختلف المستجدات العلمية والتطورات الإقليمية والعالمية، منوهة بأن هذا المؤتمر يعد حدثًا مهما في مجال تطوير وتعزيز الرعاية الصحية في العالم العربي، منوهة إلى أهمية مواصلة عقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع المعنيين بالقطاع الصحي من مختلف الدول تحت سقف واحد من أجل تبادل النقاش والوقوف على مستجدات القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات وأبرزها وبما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز استدامتها.
وأكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنّ افتتاح الدورة الأولى من مؤتمر وملتقى الهيئات العربية للصحة يعكس التزام البحرين بتنظيم المؤتمرات الطبية المتميزة التي تعزز المنظومة الصحية في المملكة من خلال اكتساب الخبرات والإمكانيات اللازمة للازدهار والتقدم.
وشهد المؤتمر في يومه الأول جلسة افتتاحية بمشاركة واسعة النطاق من القطاع الصحي في المملكة والدول الشقيقة المشاركة، تلاها مائدة مستديرة جمعت رؤساء الهيئات العربية برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، كما شهد المؤتمر جلسات عمل متعددة لبحث آخر المستجدات في تطوير أنظمة الرعاية.
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