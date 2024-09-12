رئيس جامعة الخليج العربي يعتمد قبول 265 طالبا وطالبة في برنامج دكتور في الطب والبرنامج التحضيري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ACCM

وقال‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تعتزّ‭ ‬بالطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬المقبولين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والذين‭ ‬سيكونون‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬مشاركين‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬مثمّناً‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسموّ‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬حفظهم‭ ‬الله،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودةِ‭ ‬التعليم‭ ‬فيها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وأهم‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الجامعة‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتسارع‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬النوعية،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭: ‬‮«‬سيضيف‭ ‬المقبولون‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬خريجو‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الذين‭ ‬سطروا‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬بعد‭ ‬التخرج،‭ ‬وأصبح‭ ‬الكثيرُ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والأطباء‭ ‬الاستشاريين‭ ‬اللامعين‭ ‬الذين‭ ‬يشار‭ ‬إليهم‭ ‬بالبنان،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬البوردات‭ ‬الدولية،‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬النوعية‭ ‬والدقيقة،‭ ‬الذين‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬والعلاجات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكّد‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬بوصفها‭ ‬مشروعاً‭ ‬يجسّد‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية‭ ‬ويقدم‭ ‬نموذجاً‭ ‬واقعياً‭ ‬رائداً‭ ‬للعمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة،‭ ‬تنظّم‭ ‬الجامعة‭ ‬أيام‭ ‬التهيئة‭ ‬والإرشاد‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬المقبولين‭ ‬بتخصص‭ ‬دكتور‭ ‬في‭ ‬الطبّ‭ ‬والبرنامج‭ ‬التحضيري‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬الطلبة‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية،‭ ‬وعميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬المختلفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬المُلحقيات‭ ‬الثقافية‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الطلابي،‭ ‬كما‭ ‬سيتعرفون‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬التهيئة‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬وآلية‭ ‬تسجيل‭ ‬المواد‭ ‬الدراسية‭ ‬وغيرها‭ ‬مما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بشؤون‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬

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