نقل موقع سكراب السيارات الحالي إلى مجمع 959 جنوب حفيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
كشف عضو مجلس بلدي الجنوبية علي عبدالحميد الشيخ أن الموقع الحالي لسكراب السيارات سيتم نقله إلى قسائم جديدة في جنوب منطقة حفيرة تحديدا في مجمع 959 والأولوية في الحصول على القسائم ستكون لقدامى أصحاب سكراب السيارات.
وقال لـ(أخبار الخليج) ان العمل جار حاليا في مخطط المنطقة لتهيئة القسائم الجديدة وسيكون على مرحلتين الأولى تتكون من 30 قسيمة والثانية تصل إلى 60 قسيمة بمساحات كبيرة مشيرا الى ان المنطقة الجديدة المتاخمة للحظائر (شارع الكسارات) ستشهد التطوير من ناحية الشوارع والإنارة وغيرها من الخدمات الأمنية والسلامة.
وأوضح ان منطقة المزرّع القديمة (الحالية) سيتم الاستفادة منها من قبل (تطوير) فيما المنطقة الجديدة بشوارعها الحديثة ستسهم في سهولة وسرعة الوصول بالنسبة إلى رواد السكراب فضلا عن سرعة وصول آليات الدفاع المدني في حال نشوب أي حريق، لا سمح الله.
ويعتزم الشيخ طرح فكرة فرز ماركات السيارات في السكراب الجديد كل على حدة أسوة بسكراب السيارات في الكويت والإمارات وغيرها من الدول المجاورة بدلا من النمط العشوائي القديم، وذلك بغية تسهيل عملية البحث على الزبائن في إيجاد ما يبحثون عنه من القطع الأصلية المستخدمة لسياراتهم.
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