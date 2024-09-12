نقل موقع سكراب السيارات الحالي إلى مجمع 959 جنوب حفيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬علي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الشيخ‭ ‬أن‭ ‬الموقع‭ ‬الحالي‭ ‬لسكراب‭ ‬السيارات‭ ‬سيتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬قسائم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬منطقة‭ ‬حفيرة‭ ‬تحديدا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬959‭ ‬والأولوية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القسائم‭ ‬ستكون‭ ‬لقدامى‭ ‬أصحاب‭ ‬سكراب‭ ‬السيارات‭.‬

وقال‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬ان‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬المنطقة‭ ‬لتهيئة‭ ‬القسائم‭ ‬الجديدة‭ ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬قسيمة‭ ‬والثانية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬قسيمة‭ ‬بمساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬الجديدة‭ ‬المتاخمة‭ ‬للحظائر‭ (‬شارع‭ ‬الكسارات‭) ‬ستشهد‭ ‬التطوير‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الشوارع‭ ‬والإنارة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬والسلامة‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬منطقة‭ ‬المزرّع‭ ‬القديمة‭ (‬الحالية‭) ‬سيتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ (‬تطوير‭) ‬فيما‭ ‬المنطقة‭ ‬الجديدة‭ ‬بشوارعها‭ ‬الحديثة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬وسرعة‭ ‬الوصول‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رواد‭ ‬السكراب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سرعة‭ ‬وصول‭ ‬آليات‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نشوب‭ ‬أي‭ ‬حريق،‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭.‬

ويعتزم‭ ‬الشيخ‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬فرز‭ ‬ماركات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬السكراب‭ ‬الجديد‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬أسوة‭ ‬بسكراب‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬والإمارات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬النمط‭ ‬العشوائي‭ ‬القديم،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬ما‭ ‬يبحثون‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الأصلية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لسياراتهم‭.‬

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