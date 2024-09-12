Friday, 13 September 2024 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استكمال التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بالبعثات الدبلوماسية

9/12/2024 7:25:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استكملت‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة‭ ‬بالانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬بكين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحًا،‭ ‬بحسب‭ ‬التوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين،‭ ‬وتبعتها‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأخرى‭ ‬بفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬لعملية‭ ‬التصويت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحًا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬عددها‭ ‬ثلاث‭ ‬عشرة‭ ‬بعثة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحسب‭ ‬أعداد‭ ‬الناخبين‭ ‬الموجودين‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬والمسجلين‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية‭.‬‮

حرصت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬كافة‭ ‬كوادرها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬إنجاح‭ ‬وتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬دشنتها‭ ‬سابقًا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬المواطنين‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيزها‭.‬‮

وستتولى‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشكيلها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سفارة‭ ‬وقنصلية‭ ‬ومندوبية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالخارج‭ ‬برئاسة‭ ‬السفير‭ ‬أو‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وعضوية‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬أو‭ ‬القنصلية‭ ‬أو‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬ويتولى‭ ‬أحدهما‭ ‬أمانة‭ ‬سر‭ ‬اللجنة،‭ ‬وتتولى‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬مباشرة‭ ‬عمليتي‭ ‬الاقتراع‭ ‬وفرز‭ ‬أصوات‭ ‬الناخبين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬السفارة‭ ‬أو‭ ‬القنصلية‭ ‬أو‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بشأن‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬خلت‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN12092024000055011008ID1108669126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث