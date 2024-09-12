استكمال التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بالبعثات الدبلوماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حرصت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬كافة‭ ‬كوادرها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬إنجاح‭ ‬وتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬دشنتها‭ ‬سابقًا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬المواطنين‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيزها‭.‬‮

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وستتولى‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشكيلها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سفارة‭ ‬وقنصلية‭ ‬ومندوبية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالخارج‭ ‬برئاسة‭ ‬السفير‭ ‬أو‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وعضوية‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬أو‭ ‬القنصلية‭ ‬أو‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬ويتولى‭ ‬أحدهما‭ ‬أمانة‭ ‬سر‭ ‬اللجنة،‭ ‬وتتولى‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬مباشرة‭ ‬عمليتي‭ ‬الاقتراع‭ ‬وفرز‭ ‬أصوات‭ ‬الناخبين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬السفارة‭ ‬أو‭ ‬القنصلية‭ ‬أو‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بشأن‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬التي‭ ‬خلت‭. ‬

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