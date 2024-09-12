استكمال التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بالبعثات الدبلوماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استكملت جولة الإعادة بالانتخابات النيابية التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق بالبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج، حيث بدأت صباح يوم الثلاثاء في سفارة مملكة البحرين لدى بكين عند الساعة الثامنة صباحًا، بحسب التوقيت المحلي في العاصمة بكين، وتبعتها البعثات الدبلوماسية البحرينية الأخرى بفتح أبوابها لعملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، والتي بلغ مجموع عددها ثلاث عشرة بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بحسب أعداد الناخبين الموجودين خارج المملكة والمسجلين على ذات الدائرة الانتخابية.
حرصت وزارة الخارجية على تهيئة كافة كوادرها الدبلوماسية والإدارية من أجل ضمان إنجاح وتسهيل العملية الانتخابية، كما أكدت أن غرفة العمليات التي دشنتها سابقًا تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين التي تتعلق بالمشاركة في جولة الإعادة، تأكيدًا لأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية والمساهمة في تعزيزها.
وستتولى اللجان التي تم تشكيلها في كل سفارة وقنصلية ومندوبية دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية، وعضوية اثنين من المسؤولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة، وتتولى كل لجنة مباشرة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت.
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