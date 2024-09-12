السعودية نجاح أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن مستشفى
الملك فيصل التخصصي السعودي نجاحه في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم لمريض لم يتجاوز الـ 16 من العمر.
وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ان المريض عانى من فشل القلب من الدرجة الرابعة متجاوزا بذلك التحديات الطبية والتعقيدات التي تصحب هذا النوع من العمليات في سابقة نوعية تعزز مكانة السعودية وريادتها في مجال الرعاية الصحية وتبرز قدرة «مستشفى الملك فيصل التخصصي» على ابتكار ممارسات طبية تعزز نتائج العلاج وتجربة المريض.
واوضح الفياض ان العملية استغرقت ثلاث ساعات ونفذها فريق طبي استثنائي عقب تحضيرات استمرت لأسابيع ابتدأت بالتخطيط النظري المفصل لضمان الدقة وتقليل المخاطر المحتملة وابتكار منهجية جراحية للوصول إلى القلب وإتمام عملية الاستئصال وزراعة القلب للمريض من دون شق القفص الصدري وتطبيق ذلك افتراضيا لسبع مرات متتالية خلال ثلاثة أيام للتثبت من نجاعة المنهجية المبتكرة.
ووصف هذا الإنجاز بأنه تطور مهم في عمليات زراعة القلب منذ تلك اللحظة التاريخية التي شهدها العالم عند إجراء أول عملية زراعة قلب في ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن «نجاح أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت يمثل تحولا ليس فقط في مسيرة «التخصصي» بل أيضا في مسار المملكة نحو الريادة العالمية في الطب التخصصي بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» التي تضع الابتكار في صميم جهودها لتحسين جودة الحياة».
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