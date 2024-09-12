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السعودية نجاح أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم

9/12/2024 7:22:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي السعودي نجاحه في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم لمريض لم يتجاوز الـ 16 من العمر.
وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ان المريض عانى من فشل القلب من الدرجة الرابعة متجاوزا بذلك التحديات الطبية والتعقيدات التي تصحب هذا النوع من العمليات في سابقة نوعية تعزز مكانة السعودية وريادتها في مجال الرعاية الصحية وتبرز قدرة «مستشفى الملك فيصل التخصصي» على ابتكار ممارسات طبية تعزز نتائج العلاج وتجربة المريض.
واوضح الفياض ان العملية استغرقت ثلاث ساعات ونفذها فريق طبي استثنائي عقب تحضيرات استمرت لأسابيع ابتدأت بالتخطيط النظري المفصل لضمان الدقة وتقليل المخاطر المحتملة وابتكار منهجية جراحية للوصول إلى القلب وإتمام عملية الاستئصال وزراعة القلب للمريض من دون شق القفص الصدري وتطبيق ذلك افتراضيا لسبع مرات متتالية خلال ثلاثة أيام للتثبت من نجاعة المنهجية المبتكرة.
ووصف هذا الإنجاز بأنه تطور مهم في عمليات زراعة القلب منذ تلك اللحظة التاريخية التي شهدها العالم عند إجراء أول عملية زراعة قلب في ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن «نجاح أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت يمثل تحولا ليس فقط في مسيرة «التخصصي» بل أيضا في مسار المملكة نحو الريادة العالمية في الطب التخصصي بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» التي تضع الابتكار في صميم جهودها لتحسين جودة الحياة».

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