موجة هلع في ولاية أمريكية وتحذيرات من لسعات البعوض عقب انتشار وباء قاتل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت سلطات ولاية فيرمونت الأمريكية مواطني الولاية إلى التزام منازلهم في فترات الليل بسبب خطر لسعات البعوض الناقل لفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي «
EEE ».
وتشهد ولاية فيرمونت ومنطقة نيو إنغلاند هذا الصيف زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي ( EEE )، الذي ينتقل عبر لدغات البعوض، وقد أصدرت الجهات الصحية تحذيرات لسكان المدن في المناطق عالية الخطورة، طالبة منهم البقاء في منازلهم بدءا من الساعة 18:00 حتى 06:00 لتقليل احتمالية التعرض للدغات.
كما نشرت سلطات الولاية قائمة تضم 16 مدينة بمستويات مختلفة من المخاطر، وألغت أو أجلت بعض الفعاليات التي تُقام في الهواء الطلق خلال الليل، فيما اتخذت عدة مدن في ولاية ماساتشوستس إجراءات مماثلة.
وأعلن قسم الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس يوم الثلاثاء اكتشاف رابع حالة إصابة بشرية بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي ( EEE ) في الولاية هذا العام، والمريض رجل يبلغ من العمر 50 عاما.
ونصحت سلطات الولاية السكان بقضاء وقت أقل في الهواء الطلق وخاصة في فترات المساء والليل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من البعوض الذي ينقل المرض.
وأفاد مسؤولون صحيون الأسبوع الماضي بأن أحد سكان نيو هامبشاير أصيب بمرض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي، الذي يمكن أن يسبب أعراضا تشمل القيء والنوبات، وقد توفي لاحقا. ومع الإبلاغ عن حالتين بشريتين في ماساتشوستس وواحدة في فيرمونت هذا الصيف يقوم المسؤولون بإجراء تغييرات لإدخال الناس قبل الغسق، عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.
ولا توجد لقاحات أو علاجات لهذا المرض، ولا يتم الإبلاغ إلا عن عدد قليل من الحالات في الولايات المتحدة كل عام، حيث توجد معظم الإصابات في الولايات الشرقية وساحل الخليج، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وبحسب صحيفة« The Hill »
تم رصد هذا المرض النادر والخطير عام 2024 في عدة ولايات، بما في ذلك فيرمونت وويسكونسن وماساتشوستس ونيو هامبشاير وونيوجيرسي.
وخلال الأعوام الماضية تم تسجيل عدة حالات وفاة بين المرضى الذين أصيبوا بالفيروس في الولايات المتحدة.
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