موجة هلع في ولاية أمريكية وتحذيرات من لسعات البعوض عقب انتشار وباء قاتل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)EEE

وتشهد‭ ‬ولاية‭ ‬فيرمونت‭ ‬ومنطقة‭ ‬نيو‭ ‬إنغلاند‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬التهاب‭ ‬الدماغ‭ ‬الخيلي‭ ‬الشرقي‭ (‬ EEE ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬ينتقل‭ ‬عبر‭ ‬لدغات‭ ‬البعوض،‭ ‬وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬الجهات‭ ‬الصحية‭ ‬تحذيرات‭ ‬لسكان‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬عالية‭ ‬الخطورة،‭ ‬طالبة‭ ‬منهم‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬18:00‭ ‬حتى‭ ‬06‭:‬00‭ ‬لتقليل‭ ‬احتمالية‭ ‬التعرض‭ ‬للدغات‭.‬

كما‭ ‬نشرت‭ ‬سلطات‭ ‬الولاية‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬16‭ ‬مدينة‭ ‬بمستويات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬وألغت‭ ‬أو‭ ‬أجلت‭ ‬بعض‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬فيما‭ ‬اتخذت‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬إجراءات‭ ‬مماثلة‭.‬

وأعلن‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اكتشاف‭ ‬رابع‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بشرية‭ ‬بفيروس‭ ‬التهاب‭ ‬الدماغ‭ ‬الخيلي‭ ‬الشرقي‭ (‬ EEE ‭) ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والمريض‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عاما‭.‬

ونصحت‭ ‬سلطات‭ ‬الولاية‭ ‬السكان‭ ‬بقضاء‭ ‬وقت‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬المساء‭ ‬والليل،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬البعوض‭ ‬الذي‭ ‬ينقل‭ ‬المرض‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬صحيون‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬نيو‭ ‬هامبشاير‭ ‬أصيب‭ ‬بمرض‭ ‬التهاب‭ ‬الدماغ‭ ‬الخيلي‭ ‬الشرقي،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬أعراضا‭ ‬تشمل‭ ‬القيء‭ ‬والنوبات،‭ ‬وقد‭ ‬توفي‭ ‬لاحقا‭. ‬ومع‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حالتين‭ ‬بشريتين‭ ‬في‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬فيرمونت‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬يقوم‭ ‬المسؤولون‭ ‬بإجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬لإدخال‭ ‬الناس‭ ‬قبل‭ ‬الغسق،‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬البعوض‭ ‬أكثر‭ ‬نشاطًا‭.‬

ولا‭ ‬توجد‭ ‬لقاحات‭ ‬أو‭ ‬علاجات‭ ‬لهذا‭ ‬المرض،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬معظم‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬الشرقية‭ ‬وساحل‭ ‬الخليج،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‮«‬ The ‭ ‬ Hill ‮»‬‭

‬تم‭ ‬رصد‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬النادر‭ ‬والخطير‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬ولايات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فيرمونت‭ ‬وويسكونسن‭ ‬وماساتشوستس‭ ‬ونيو‭ ‬هامبشاير‭ ‬وونيوجيرسي‭.‬

وخلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬عدة‭ ‬حالات‭ ‬وفاة‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بالفيروس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬