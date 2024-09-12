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خروج محول رئيسي عن الخدمة يقطع التيار عن أجزاء من الجهراء

9/12/2024 3:06:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج محول رئيسي عن الخدمة من محطة التحويل الرئيسية الجهراء B، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة الجهراء القديمة القطع التالية: 3 و4 و5.

وقالت الوزارة ان فرق الطوارئ تتواجد في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

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