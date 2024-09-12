خروج محول رئيسي عن الخدمة يقطع التيار عن أجزاء من الجهراء

خروج محول رئيسي عن الخدمة يقطع التيار عن أجزاء من الجهراء
التاريخ
9/12/2024 3:06:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج محول رئيسي عن الخدمة من محطة التحويل الرئيسية الجهراء B، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة الجهراء القديمة القطع التالية: 3 و4 و5.
وقالت الوزارة ان فرق الطوارئ تتواجد في الموقع لإجراء اللازم وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.
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