الدولار يرتفع بعد أن أوقفت بيانات التضخم رهانات خفض كبير للفائدة

MENAFN - Alghad Newspaper)في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم، ويترقب المستثمرون تلميحات حول مدى قرب خفض الفائدة مجدداً.



وارتفع الدولار مقابل الين عقب جلسة متقلبة أمس شهدت انخفاض العملة الأمريكية بنحو 1.24 بالمئة إلى أدنى مستوى هذا العام قبل أن تعوض كل خسائرها عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين.



وفي وقت مبكر أمس، أكدت جونكو ناكاجاوا، وهي عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، تحيز البنك نحو تشديد السياسة النقدية بقولها إن أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة تترك مجالاً لمزيد من الرفع.



وقال زميلها في المجلس ناوكي تامورا، اليوم، إن وتيرة تشديد السياسة النقدية المتوقعة في السوق قد تكون بطيئة أكثر من اللازم، وهي تصريحات ساعدت في تخفيف خسائر الين.



وارتفع الدولار 0.31 بالمئة إلى 142.805 ين بحلول الساعة 0505 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 0.41 بالمئة.



وهبط إلى 140.71 ين للمرة الأولى منذ 28 ديسمبر في الجلسة السابقة، عقب تعليقات ناكاجاوا.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يماثل التقدم الذي أحرزه في يوليو.



ولكن باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة، بعد زيادة بلغت 0.2 بالمئة في الشهر السابق.



ونتيجة لهذا، استبعد المتداولون بشكل أساسي احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، ليصبح الاحتمال 15 بالمئة مقابل 85 بالمئة لخفضها 25 نقطة أساس.



وبالنسبة إلى المركزي الأوروبي، تتوقع الأسواق بنسبة 100 بالمئة خفض الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم، إذ تدعم مجموعة من صناع السياسات خفضا آخر بعد تقليص الفائدة ربع نقطة مئوية في يونيو حزيران.



واستقر اليورو عند 1.10165 دولار، ليظل قريباً من المستوى المتدني الذي سجله أمس عند 1.1002 دولار، وهو الأضعف منذ 16 أغسطس.



كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3050 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 20 أغسطس.



وانخفض الفرنك السويسري مع ارتفاع الدولار 0.11 بالمئة إلى 0.8531 فرنك، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 21 أغسطس عند 0.8544 فرنك أمس.



وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر، مع اقتفاء الأسهم الآسيوية أثر مكاسب وول ستريت.



وصعد الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.6690 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6152 دولار.- رويترز