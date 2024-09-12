استقرار أسعار النفط مع تبديد مخاوف الطلب مكاسب الجلسة السابقة



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 24 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 20 سنتا أو 0.30 بالمئة إلى 67.52 دولار للبرميل في الساعة 0044 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس الأربعاء.



ولكن مع اقتراب الإعصار من نهايته بعد وصوله إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات. وأظهرت البيانات أيضا أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو أيار في نفس الوقت الذي تراجع فيه الطلب على نواتج التقطير، مع انخفاض تشغيل المصافي أيضا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وفي وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وقلصت أيضا توقعاتها للعام المقبل، وهو ثاني تعديل بالخفض على التوالي.- رويترز