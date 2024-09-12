جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني السيادي، تصنيف الأردن على المدى البعيد من (B+ إلى BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ أثر إيجاباً على مستوى زيادة الحوالات في الاتجاهين الصادر والوارد، ما يؤكد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد الوطني.

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