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اتفاقية بين صناعة الأردن والاونروا لتأمين الاحتياجات اللازمة لأهالي غزة

9/12/2024 3:02:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت غرفة صناعة الأردن، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة عمان ، الخميس، اتفاقية تعاون في مبنى غرفة صناعة عمان، اتفاقية تعاون تتضمن تقديم مساهمات من القطاع الصناعي وتيسيير الأعمال اللوجستية للاونروا داخل الأردن، وذلك بهدف المساعدة في تأمين الاحتياجات اللازمة لأهالي قطاع غزة.

وتشمل اتفاقية التعاون تأمين العديد من المساهمات الصناعية الأردنية بما في ذلك المساعدات الغذائية ومستلزمات الايواء الطارئ ومستلزمات الرعاية الصحية، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لفريق الوكالة لإيصال هذه المساعدات، من خلال توفير مستودعات آمنية ومجهزة للمساعدات الغذائية وغيرها، اضافة الى توفير الاحتياجات اليومية لاهالي القطاع من الغذاء والدواء.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد خلال حفل التوقيع على أهمية تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الغاشم على القطاع، مؤكدا أن الصناعيين الأردنيين بادروا منذ اللحظة الأولى لدعم الصمود وتعزيز مقومات الحياة للأشقاء في غزة، حيث تجاوزت المساهمات الصناعية العينية والنقدية ما قيمته 80 مليون دولار ولا زالت حملة "وفاء الدين" التي أطلقتها غرف الصناعة في المملكة مستمرة.

وأشاد الجغبير بجهود "الاونروا" في توفير المستلزمات الأساسية للشعب الفلسطيني، مضيفا بأن غرفة الصناعة تعتبر شراكتها مع الأونروا استنراتيجية، وان هذه لاتفاقية هي خطوة مهمة لاستمرار العمل الاغاثي، حيث تمثل الغرفة مركز دعم واسناد من خلال فريق متخصص معني لمتابعة مساهمات الصناعيين وتوجيهها في المسار الصحيح بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.

بدورها، أعربت رئيس قسم خدمات الدعم المركزية في الأونروا حنان تشيركي عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية. وقالت: "أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية ومهمة جدا لمساعدة أهالي قطاع غزة وأن تشكيل فريق متعاون يساعد في توطيد العلاقات للجهتين".

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