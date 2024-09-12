تعرفوا على تفاصيل رفع أسعار الدخان في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الخميس، إن سعر باكيت الدخان سيزيد 10 قروش.
وأضاف خلال ايجاز صحفي أن المعسل ستزيد الضريبة 100% على كمية 100 غرام.
ولفت إلى أنه سيكون هنالك رفع على منتجات التدخين الأخرى لاقناع المواطن الابتعاد عن التدخين.
وكان أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تم بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.
ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.
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