الصرافين: طلب قوي على الدينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، وجود طلب قوي جداً، على الدينار لدى الشركات العاملة بالقطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية والمتعاملين، مشيراً إلى أن الحوالات الواردة للمملكة تسهم كذلك في زيادة الطلب.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني السيادي، تصنيف الأردن على المدى البعيد من (B+ إلى BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ أثر إيجاباً على مستوى زيادة الحوالات في الاتجاهين الصادر والوارد، ما يؤكد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد الوطني.-(بترا)
MENAFN12092024000072011014ID1108668222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.