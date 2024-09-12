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الصرافين: طلب قوي على الدينار

9/12/2024 3:02:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، وجود طلب قوي جداً، على الدينار لدى الشركات العاملة بالقطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية والمتعاملين، مشيراً إلى أن الحوالات الواردة للمملكة تسهم كذلك في زيادة الطلب.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني السيادي، تصنيف الأردن على المدى البعيد من (B+ إلى BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ أثر إيجاباً على مستوى زيادة الحوالات في الاتجاهين الصادر والوارد، ما يؤكد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد الوطني.-(بترا)

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