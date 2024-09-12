4 % انخفاض التداول العقاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – انخفض حجم التداول
في سوق العقار خلال شهر آب من عام 2024 بنسبة بلغت 4 % مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 709.686.993 دينار، بحسب تقرير تداولات السوق العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى تراجع قيمة إيرادات الدائرة خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 5 %.
وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر آب بنسبة 6 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. و16 % مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى 4,447,297,714 دينار.
وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 2.5 % حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16 %، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي
22 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وجاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر الثمانية الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 397 عقارا، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع 322 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 270 عقارا، وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 99 عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 52.152.597 دينار بنسبة بلغت 38 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية 16.512.844 دينار بنسبة بلغت 12 %، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة 10.117,821 دينار بنسبة بلغت بنسبة
7.4 %، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة 9.705.482 دينار بنسبة بلغت 7 %.
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