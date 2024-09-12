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4 % انخفاض التداول العقاري

9/12/2024 3:02:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – انخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر آب من عام 2024 بنسبة بلغت 4 % مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 709.686.993 دينار، بحسب تقرير تداولات السوق العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى تراجع قيمة إيرادات الدائرة خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 5 %.
وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر آب بنسبة 6 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. و16 % مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى 4,447,297,714 دينار.
وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 2.5 % حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16 %، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي
22 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وجاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر الثمانية الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 397 عقارا، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع 322 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 270 عقارا، وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 99 عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 52.152.597 دينار بنسبة بلغت 38 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية 16.512.844 دينار بنسبة بلغت 12 %، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة 10.117,821 دينار بنسبة بلغت بنسبة
7.4 %، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة 9.705.482 دينار بنسبة بلغت 7 %.

MENAFN12092024000072011014ID1108668221

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