مشروع ريادي يطور تجربة سياحية فريدة في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان – في الوقت الذي تعد فيه مدينة العقبة جنوب المملكة، واحدة من الوجهات السياحية
المهمة التي تجمع بين جمال البحر الأحمر وتنوع النشاطات الترفيهية البحرية والبرية، فضلا عن قربها من مناطق سياحية مشهورة مثل وادي رم والبتراء، يعمل رياديون على ابتكار شركات ومشاريع ريادية يمكنها تطوير المنتج السياحي والاستفادة من مزايا " ثغر الأردن الباسم" في جذب السياح محليا وعالميا.
من هذه الشركات الريادية التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير منتجات سياحية جديدة في العقبة شركة
" Aqaba By Locals " التي أسسها الريادي الأردني غيث المومني ابن الـ 24 سنة، لتكون متخصصة في تقديم تجارب سياحية أصلية تعكس جمال العقبة وتراثها، وتقديم صورة إيجابية عن العقبة في العالم، ما يسهم في تعزيز السياحة في هذه المدينة التي تعتبر المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن.
وفي تعريفه البسيط بالشركة وعملها قال المومني: "إن مشروعه عبارة عن شركة سياحية تأسست في العام 2021 بهدف تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها تعكس الثقافة المحلية وتراث العقبة، مع سعيها إلى خلق تجارب مميزة للسياح بعيدا عن المسارات السياحية التقليدية، لتتيح لهم فرصة استكشاف المدينة من منظور محلي".
وأكد المومني، الذي يدرس تخصص التسويق، على أن رؤية الشركة تركز على "تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة مع الحفاظ على قيم الأصالة والاستدامة".
وفي تفاصيل عمل الشركة وما تقدمه من خدمات ومنتجات، أوضح المومني بأنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات ومنها تنظيم جولات ثقافية وتاريخية واستكشاف المواقع التاريخية والتراثية في العقبة، وتعليم الطهي المحلي للسياح ، وتقديم ورش عمل لصناعة الحرف اليدوية المحلية مثل فن الزجاج الرملي وصناعة الإكسسوارات، وتنظيم رحلات بالقوارب لاستكشاف الشواطئ والمياه الفيروزية للعقبة، وتوفير تجارب الغوص لاستكشاف الحياة البحرية والشعاب المرجاني.
وأكد أن الشركة تعمل على تطوير وتقديم برنامج جديد يحمل اسم " Jordan By Locals" وهو يهدف إلى الوصول إلى جميع البرامج السياحية والفعاليات من تجارب ومسارات في مختلف مناطق الأردن، مع خطة انتشار كبيرة وسريعة لتغطية المزيد من الوجهات السياحية، حيث سيكون البرنامج جزءا من إستراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الوطني وتقديم تجربة سياحية فريدة تعكس رؤية السكان المحليين وثقافتهم الغنية، ما سيتيح للسياح فرصة استكشاف الأردن بطرق أصيلة ومبتكرة.
وكان الريادي غيث المومني قد حصد لقب "سفير الريادة" عن محافظة العقبة الى جانب 7 رياديين آخرين حازوا لقب سفراء الريادة في محافظات الجنوب الاربعة ضمن مشروع اطلقته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم رياديي الجنوب.
وعن أبرز خطط الشركة المستقبلية، قال المومني انها تتضمن توسيع نطاق مشروعه ليشمل مناطق أخرى في الأردن، بهدف تعزيز السياحة المستدامة ودعم المجتمعات المحلية تعزيز السياحة المستدامة بالتركيز على إشراك المجتمع المحلي في تقديم خدمات سياحية أصيلة ومستدامة، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي للعقبة، كما تشمل توسيع نطاق الخدمات وتوفير منتجات وخدمات جديدة تستهدف السياح، مثل التصاميم المميزة التي تعكس روح العقبة، إلى جانب التعاون مع مجتمعات محلية وبناء شراكات مع الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة في العقبة، لدعمهم وتمكينهم من المشاركة في النمو السياحي.
وأكد أن خطط الشركة ستركز على زيادة التواجد الرقمي وتعزيز التواجد على الإنترنت من خلال تطوير الموقع الإلكتروني وعرض المنتجات والتجارب المحلية للسياح، ما يسهل عليهم التواصل والشراء عبر المنصات الرقمية، والعمل على الترويج للسياحة المحلية في أسواق جديدة خارج الأردن، من خلال حملات تسويقية رقمية وعبر شراكات دولية، فضلا عن خطط لتنظيم فعاليات وتجارب فريدة عبر إقامة فعاليات محلية تعزز من تجربة السياح وتعرفهم على الثقافة المحلية، مثل الجولات الثقافية وتجارب الطعام المحلي.
ويرى المومني أن ريادة الأعمال ليست مجرد إنشاء مشروع تجاري، بل هي عملية مستمرة من الابتكار، والتفكير النقدي، وحل المشكلات بطرق غير تقليدية، مع التركيز على الاستدامة والمساهمة الإيجابية في الاقتصاد والمجتمع.
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