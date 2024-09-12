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مشروع ريادي يطور تجربة سياحية فريدة في العقبة

9/12/2024 3:02:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

عمان – في الوقت الذي تعد فيه مدينة العقبة جنوب المملكة، واحدة من الوجهات السياحية المهمة التي تجمع بين جمال البحر الأحمر وتنوع النشاطات الترفيهية البحرية والبرية، فضلا عن قربها من مناطق سياحية مشهورة مثل وادي رم والبتراء، يعمل رياديون على ابتكار شركات ومشاريع ريادية يمكنها تطوير المنتج السياحي والاستفادة من مزايا " ثغر الأردن الباسم" في جذب السياح محليا وعالميا.
من هذه الشركات الريادية التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير منتجات سياحية جديدة في العقبة شركة
" Aqaba By Locals " التي أسسها الريادي الأردني غيث المومني ابن الـ 24 سنة، لتكون متخصصة في تقديم تجارب سياحية أصلية تعكس جمال العقبة وتراثها، وتقديم صورة إيجابية عن العقبة في العالم، ما يسهم في تعزيز السياحة في هذه المدينة التي تعتبر المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن.
وفي تعريفه البسيط بالشركة وعملها قال المومني: "إن مشروعه عبارة عن شركة سياحية تأسست في العام 2021 بهدف تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها تعكس الثقافة المحلية وتراث العقبة، مع سعيها إلى خلق تجارب مميزة للسياح بعيدا عن المسارات السياحية التقليدية، لتتيح لهم فرصة استكشاف المدينة من منظور محلي".
وأكد المومني، الذي يدرس تخصص التسويق، على أن رؤية الشركة تركز على "تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة مع الحفاظ على قيم الأصالة والاستدامة".
وفي تفاصيل عمل الشركة وما تقدمه من خدمات ومنتجات، أوضح المومني بأنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات ومنها تنظيم جولات ثقافية وتاريخية واستكشاف المواقع التاريخية والتراثية في العقبة، وتعليم الطهي المحلي للسياح ، وتقديم ورش عمل لصناعة الحرف اليدوية المحلية مثل فن الزجاج الرملي وصناعة الإكسسوارات، وتنظيم رحلات بالقوارب لاستكشاف الشواطئ والمياه الفيروزية للعقبة، وتوفير تجارب الغوص لاستكشاف الحياة البحرية والشعاب المرجاني.
وأكد أن الشركة تعمل على تطوير وتقديم برنامج جديد يحمل اسم " Jordan By Locals" وهو يهدف إلى الوصول إلى جميع البرامج السياحية والفعاليات من تجارب ومسارات في مختلف مناطق الأردن، مع خطة انتشار كبيرة وسريعة لتغطية المزيد من الوجهات السياحية، حيث سيكون البرنامج جزءا من إستراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الوطني وتقديم تجربة سياحية فريدة تعكس رؤية السكان المحليين وثقافتهم الغنية، ما سيتيح للسياح فرصة استكشاف الأردن بطرق أصيلة ومبتكرة.
وكان الريادي غيث المومني قد حصد لقب "سفير الريادة" عن محافظة العقبة الى جانب 7 رياديين آخرين حازوا لقب سفراء الريادة في محافظات الجنوب الاربعة ضمن مشروع اطلقته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم رياديي الجنوب.
وعن أبرز خطط الشركة المستقبلية، قال المومني انها تتضمن توسيع نطاق مشروعه ليشمل مناطق أخرى في الأردن، بهدف تعزيز السياحة المستدامة ودعم المجتمعات المحلية تعزيز السياحة المستدامة بالتركيز على إشراك المجتمع المحلي في تقديم خدمات سياحية أصيلة ومستدامة، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي للعقبة، كما تشمل توسيع نطاق الخدمات وتوفير منتجات وخدمات جديدة تستهدف السياح، مثل التصاميم المميزة التي تعكس روح العقبة، إلى جانب التعاون مع مجتمعات محلية وبناء شراكات مع الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة في العقبة، لدعمهم وتمكينهم من المشاركة في النمو السياحي.
وأكد أن خطط الشركة ستركز على زيادة التواجد الرقمي وتعزيز التواجد على الإنترنت من خلال تطوير الموقع الإلكتروني وعرض المنتجات والتجارب المحلية للسياح، ما يسهل عليهم التواصل والشراء عبر المنصات الرقمية، والعمل على الترويج للسياحة المحلية في أسواق جديدة خارج الأردن، من خلال حملات تسويقية رقمية وعبر شراكات دولية، فضلا عن خطط لتنظيم فعاليات وتجارب فريدة عبر إقامة فعاليات محلية تعزز من تجربة السياح وتعرفهم على الثقافة المحلية، مثل الجولات الثقافية وتجارب الطعام المحلي.
ويرى المومني أن ريادة الأعمال ليست مجرد إنشاء مشروع تجاري، بل هي عملية مستمرة من الابتكار، والتفكير النقدي، وحل المشكلات بطرق غير تقليدية، مع التركيز على الاستدامة والمساهمة الإيجابية في الاقتصاد والمجتمع.

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