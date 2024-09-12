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آبل تدمج الذكاء الاصطناعي بهاتف أيفون 16

9/12/2024 3:02:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت شركة أبل الأمريكية يوم الإثنين عن الهاتفين الجديدين آيفون 16 وآيفون 16 بلس وذلك خلال حدثها السنوي "It's Glowtime" على مسرح ستيف جوبز في Apple Park بكاليفورنيا.

وأكدت شركة أبل التكهنات التي قالت إن كامير آيفون 16 سوف تأتي بتصميم جديد رأسي.

وقالت الشركة الأمريكية إن هاتف Iphone 16 سيأتي باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.

وأكدت أبل في مؤتمرها أن الهاتف سيدعم ميزة التحكم بالكاميرا من أبل التي تتيح إمكانية التحكم بالكاميرا من خلال إيماءة الانزلاق على الهاتف.

مواصفات آيفون 16 وآيفون 16 بلس

يمكن ضبط زر الإجراء لتشغيل وضع التركيز، وتنشيط الاختصار، وفتح الكاميرا، وتنشيط المصباح اليدوي، والمزيد. مع نظام التشغيل iOS 18، يمكنه فعل المزيد لأنه يمكنك أيضا تعيين عناصر تحكم مركز التحكم لزر الإجراء، ويمكن لمطوري الجهات الخارجية الآن تحديد خيارات مركز التحكم.

إلى جانب زر الإجراء، يمكن تحتوي جميع طرز ‌iPhone 16‌ على زر التقاط، الموجود على الجانب الأيمن من آيفون أسفل زر الطاقة.

على أجهزة iPhone الأمريكية، سيكون موجودا حيث يوجد هوائي mmWave على طرازات Iphone 15، مع تحرك الهوائي إلى اليسار مع تشكيلة ‌iPhone 16‌.

كما سيتم استخدام زر الالتقاط لالتقاط الصور والفيديو، وسوف يستجيب للضغط واللمس للحصول على دعم إضافي للإيماءات. سيؤدي الضغط الخفيف إلى التركيز التلقائي، في حين أن الضغط القوي سوف يلتقط اللقطة. سيؤدي التمرير إلى اليسار واليمين إلى التكبير أو التصغير، وقد يكون هناك أيضًا خيار للتبديل بين أوضاع الصورة والفيديو.


مميزات آيفون 16 وآيفون 16 بلس

بدلا من الكاميرا القطرية التي استخدمتها شركة أبل في موديلات ‌iPhone‌ العديدة الأخيرة، أصبح لدى ‌iPhone 16‌ و16 Plus ترتيب كاميرا عمودي لنظام الكاميراذات العدسة المزدوجة.

ويسمح الترتيب الرأسي لأجهزة iPhone بالتقاط الفيديوالمكاني لـVision Pro.

واختارت شركة أبل شاشة OLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والتي قد تعمل على تحسين عمر البطارية مع زيادة السطوع الإجمالي في آيفون 16 وأيفون 16 بلس.

وقدمت أبل مع آيفون 16 وأيفون 16 بلس شرائح A18 وهي موجودة في جميع طرازات ‌iPhone 16‌، مما يعني أن
‌iPhone 16‌ وiPhone 16‌ Plus القياسيين سيدعمان ميزات Apple Intelligence التي تأتي في ‌iOS 18‌.

فيما حصل كلا طرازي ‌iPhone 16‌ على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، مقارنة بـ6 غيغابايت في طرازات الجيل السابقمن أجل دعم الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الهواتف بتصميم حراري جديد من شأنه مكافحة ارتفاع درجة الحرارة وتحسين الأداء.

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