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نتنياهو يقتحم الأغوار لتكريس مخطط ضمها وتفريغها من سكانها

9/12/2024 3:01:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يأتي اقتحام رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، للأغوار الفلسطينية في إطار مخطط السيطرة على المنطقة وتفريغها من سكانها الأصليين، وضم الضفة الغربية وتفجير أوضاعها، على غرار تصعيد عدوانه أمس لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية وقصفها وحصارها.
ولطالما شكلت الأغوار، التي تضم قرابة 65 ألف فلسطيني بالإضافة إلى 11 ألف مستوطن، هدفاً استعمارياً استراتيجياً بالنسبة للكيان المُحتل، بسبب موقعها الاستراتيجي على امتداد نهر الأردن، وامتدادها على أكثر من ربع أراضي الضفة الغربية، بنسبة 28 %، وتمتعها بالأراضي الزراعية الخصبة والموارد الطبيعية الغنية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام "نتنياهو" الاستفزازي للأغوار، معتبرة أن ما فعله يهدف إلى تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها تحت حجج وذرائع واهية، ولكنها لن تستطيع إخفاء البعد الاستعماري الاستيطاني لمخططات الاحتلال الهادفة لابتلاع الأغوار وتفريغها من أصحابها الأصليين.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن الاقتحام يشكل ترجمة لتحريض الاحتلال الرسمي الذي يمارسه "نتنياهو" وفريقه من اليمين واليمين المتطرف على طريق تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن "نتنياهو يقوم بتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني بما يخلفه من جرائم متواصلة، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج).
وأكدت أن اليمين المتطرف الحاكم يواصل تعميق حرب الإبادة والتهجير، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان.
وفي الأثناء؛ يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، بدفع تعزيزات عسكرية ونشر القناصة المشاة داخل الشوارع والأزقة في حارات المخيم والبنايات العالية، وتحويل العديد من المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها قسراً، إضافة الى تدمير الشوارع والبنية التحتية.
وقالت لجنة الخدمات في مخيم طولكرم إن الاحتلال منع إدخال المواد الغذائية الأساسية للمخيم، في حين أن الأوضاع الإنسانية صعبة جراء انقطاع المياه.
وكان استشهد الليلة الماضية ثلاثة شبان فلسطينيين بعد قصف مركبة في منطقة عزبة الحاج مسعود في ضاحية اكتابا، شرق طولكرم، وتم نقلهم أشلاء وجثث متفحمة الى مستشفيات المدينة.
كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، وتتمركز آلياتها على مدخل الطوارئ الرئيسي، وتعرقل عمل طواقم الاسعاف والمرضى أثناء دخولهم إلى المستشفى أو خروجهم منه، واخضاعهم للاستجواب.
وعلقت مديرية التربية والتعليم الدوام أمس في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في طولكرم.
وبالتزامن؛ يواصل جيش الاحتلال عدوانه على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وذلك بمحاصرة المدينة من جميع مداخلها وفرض حظر التجول عليها، فضلاً عن انتشار القناصة ووحدات المشاة، إضافة إلى تحويل عدد من العمارات إلى ثكنات عسكرية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، وقامت بتخريب وتجريف مدخل المخيم وعدد من الطرق والبنى التحتية، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ووقوع العديد من الاعتقالات بين صفوف الشبان الفلسطينيين.
الاحتلال يواصل مجازره في غزة
في غضون ذلك؛ يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، بقصف المزيد من المدارس التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين، على غرار القصف الجوي الهجمي على مدرسة "الجاعوني" التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
فيما، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 34 شهيدا و96 مصابا خلال 24 ساعة، بينما توالت الإدانات الدولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة لـ(الاونروا).
وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بمدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، حيث استشهد 17 فلسطينيا في غارة استهدفت مدرسة سبق أن تعرضت للقصف عدة مرات.
وقالت حركة "حماس"، إن "جيش الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب المجازر المروعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة".
وأضافت الحركة، في تصريح أمس، أن جريمة قصف المدرسة "تضاف إلى سلسلة المجازر والاستهدافات الوحشية بحق المدنيين العزل الذين يواجهون حرب إبادة صهيونية على مسمع ومرأى من العالم".
وأكدت أن "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد مجرم الحرب "نتنياهو" وجيشه الإرهابي هو بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم المروعة، التي تأتي في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، بدعم كامل من إدارة الرئيس (الأميركي جو) "بايدن" الذي يحمي الكيان المجرم من أي ملاحقة دولية".
ودعت "حماس" الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول ذات العلاقة، إلى "التدخل العاجل لوقف الإبادة المستمرة منذ أكثر من أحد عشر شهراً، وإتخاذ كافة الإجراءات التي تجعل مجرم الحرب "نتنياهو" يوقف عدوانه وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي نفس السياق؛ رفضت "حماس"، "أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة المستمر"، مؤكدة أن "إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي".
ورحبت بـ"إجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية".
كما أكدت كل من "حماس" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال اجتماعهما أمس في قطاع غزة، بأنه "صفقات مع الاحتلال إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، المتمثلة بوقف العدوان الشامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار، وتحقيق صفقة تبادل للأسرى جادة"، وفقا للبيان المشترك.
وشددا على ضرورة تنفيذ مقررات اتفاق بكين وما سبقه، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح وتطوير منظمة التحرير لتعود إلى دورها الطبيعي في قيادة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والدولة والتحرير.
وأكدت الأونروا أن 6 من موظفيها قتلوا في القصف على النصيرات.
وفي ردها على ذلك، قالت الوكالة الإغاثية إن القتل بلا نهاية وغير المنطقي منذ بداية الحرب على القطاع المحاصر أدى إلى "استشهاد ما لا يقل عن 220 من موظفينا" في غزة.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن قطاع غزة يشهد يوما بعد يوم قتلا عبثيا لا ينتهي.
وأشار إلى أنه كلما طال أمد الإفلات من العقاب فقَد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف أهميتهما.
بدورها علقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على الأمر وقالت: إنها تفكر بعائلات هؤلاء مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن الغارة أودت بحياة طفلين على الأقل.
وجددت اليونيسيف دعوتها لوقف لإطلاق النار ووقف الرعب الذي تعيشه غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق.
وأوضح غوتيريش أن هناك انتهاكات دراماتيكية للغاية للقانون الإنساني وغيابا تاما لحماية فعالة للمدنيين في غزة، كما اعتبر أن عدم المحاسبة على مقتل موظفي منظمته وعمال الإغاثة في قطاع غزة أمر غير مقبول.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الكلمات تعجز عن وصف الرعب والألم جراء فقدان الأرواح في غزة.
وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن المستشفيات والمدارس والملاجئ في غزة تعرضت للقصف بشكل متكرر "وقُتل مدنيون وعاملون في المجال الإنساني" وطالب بوقف ما سماها المذبحة في غزة.
في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الأيرلندي مقتل ستة من موظفي الأونروا، وأضاف في تغريدة له على منصة إكس أن العاملين بالمجال الإنساني يتحملون مخاطر استثنائية لمساعدة المحتاجين.
وبدورها أدانت الخارجية القطرية القصفَ وقالت: ندين بشدة قصف الاحتلال مجددا مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات.
واعتبرت الدوحة أن "هذه المجزرة أحدث تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي واستهزائه بمبادئ القانون الإنساني الدولي" وطالبت بتحقيق دولي لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين.
وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان إلى 41 ألفا و118 شهيدا، إضافة إلى 95 ألفا و125 مصابا منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.
وفي التطورات المتعلقة بصباح امس، استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون معظمهم أطفال ونساء، في قصف صهيوني استهدف أحياء عدة في مدينة غزة.
كما استشهد 3 أشخاص وأصيب عدد آخر في استهداف شقة سكنية لعائلة صيام بمنطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع.
كما استشهدت سيدة وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وفي خان يونس استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت منزلا قرب المستشفى الأوروبي.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع المحاصر.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة منذ 341 يوماً، مما أدى العدوان إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و84 شهيداً، وإصابة 95 ألفا و29 آخرين، ونزوح أكثر من 90 بالمائة من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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