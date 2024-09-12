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أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي جديد متجاوزة 2580 دولارًا - جريدة البورصة

9/12/2024 2:48:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الهند والصين تناقشان استئناف رحلات طيران الركاب المباشر بينهما المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض أسعار النفط 12% بحلول عام 2026 بوتين: قمة“بريكس” المقبلة ستتطرق لبحث آفاق تعزيز الشراكة لدول المجموعة

عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، تزامنًا مع خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.55% أو 39 دولارا عند 2581.40 دولار للأوقية، بعدما لامس المعدن الأصفر مستوى قياسيا جديدا عند 2583.60 دولار.

فيما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 101.57 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأمريكية، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.

وكشفت بيانات منفصلة، عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.

المصدر:

MENAFN12092024000202011048ID1108668056

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