أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي جديد متجاوزة 2580 دولارًا - جريدة البورصة

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عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، تزامنًا مع خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.55% أو 39 دولارا عند 2581.40 دولار للأوقية، بعدما لامس المعدن الأصفر مستوى قياسيا جديدا عند 2583.60 دولار.
فيما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 101.57 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأمريكية، تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.
وكشفت بيانات منفصلة، عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 225 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 228 ألفًا.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108668056
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